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Erdoğan ve Orban,Türkiye-Macaristan ilişkilerini masaya yatırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya gelerek, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin geleceği, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım süreci ve bölgesel konuları masaya yatırdı.

Yayın Tarihi: 10.07.2024 09:12
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 09:19
Erdoğan ve Orban,Türkiye-Macaristan ilişkilerini masaya yatırdı

Görüşmede, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşı ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesi için barışçıl çabalarını sürdürdüğünü belirten Erdoğan, uluslararası toplumun bu bölgelerde barışın sağlanması için çabalarını artırması gerektiğini ifade etti.

Görüşme, Türkiye'nin bölgedeki barış çabaları ve AB üyeliği konusundaki kararlılığı açısından önemli mesajlar içerdi.

AB Üyeliği İçin Destek Talebi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'ın dönem başkanlığında Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinin yeniden canlandırılması ve ikili ilişkilerin daha da ilerletilmesi noktasında destek beklediğini dile getirdi. 

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