Erdoğan ve Somali Cumhurbaşkanı Mahmud Katar'da Görüştü: Gazze'ye Kesintisiz Yardım Çağrısı

İletişim Başkanlığı açıklamasıyla öne çıkan görüşme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Katar'da bir araya geldi. Görüşme, Erdoğan'ın İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi için bulunduğu ortamda gerçekleşti.

Görüşmede ele alınan başlıca konular

Taraflar arasında Türkiye-Somali ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede İsrail'in hedef aldığı Gazze'de insani durumun ağırlaştığını vurgulayarak, Filistin'e yardımların kesintisiz erişimi için uluslararası toplumun sesini yükseltmesi gerektiğini söyledi.

Erdoğan ayrıca Türkiye'nin ilk günden itibaren Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için çaba sarf ettiğini belirtti ve bu süreçte İsrail'e yönelik yaptırımların artırılmasının önemine dikkat çekti. Özellikle ekonomik alanda atılacak adımların sonuç verebileceğini ifade etti.

Görüşmede, Erdoğan Türkiye ile Somalili yetkililer arasındaki işbirliğinin her geçen gün ilerlediğini belirterek, Türkiye'nin Somali'ye verdiği desteğin artarak süreceğini kaydetti.

Eşlik eden heyet

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.