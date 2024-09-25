Erdoğan ve Zelenskiy, Karadeniz Tahıl Girişimini Tartıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Lideri Zelenskiy'nin Önemli Görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ile bir araya gelerek önemli konuları ele aldı. Görüşmenin ana gündem maddelerinden biri, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin canlandırılmasıydı.

Ateşkes ve Barış Umutları

Toplantıda, taraflar arasındaki diyalogun güçlendirilmesi ve bölgede barış ortamının sağlanması için bir ateşkesin mutlak suretle ihtiyaç duyulduğu dile getirildi. Erdoğan, tarım ürünlerinin uluslararası piyasalara ulaşımının önemini vurgulayarak, barışın kapılarını aralamak için gayretlerin sürdüğünü ifade etti.

Bu görüşme, hem Türkiye ile Ukrayna arasındaki ilişkilerin gelişimi hem de küresel tarım güvenliği açısından kritik bir öneme sahip.