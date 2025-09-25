Erdoğan Washington'a İndi: Blair House'a Varışı ve Beyaz Saray Görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Washington'da

Güncelleme: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Blair House'a vardığı bilgisi eklendi.

Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşme için New York'tan Washington'a geldi.

İniş ve karşılama

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ı taşıyan "TRK" uçağı, başkent Washington'a yakın bir mesafedeki Joint Base Andrews Havalimanı'na indi. Havalimanında Erdoğan ve beraberindeki heyeti, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal ile diğer yetkililer karşıladı.

Beraberindeki heyet

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Emine Erdoğan'ın yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Washington'a geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise New York'taki temaslarının ardından Washington'a gelecek.

Blair House ve güvenlik önlemleri

Havalimanından, geceyi geçireceği Beyaz Saray'a ait Blair House'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Emine Erdoğan, burada vatandaşlar tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı. Öte yandan ABD Gizli Servisi'nin, Erdoğan'ın kalacağı Blair House çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.