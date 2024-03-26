Erdoğan Yozgat’a seslendi: “Kurum ve Altınok için oy isteyin”

31 Mart seçimlerine az bir süre kala, partilerin seçim çalışmaları devam ediyor. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim kampanyası için Yozgat’taki mitinge katıldı. Erdoğan, yılın ikinci yarısında güzel haberler vereceğini ve enflasyonun tek haneye ineceğini söyledi. Emekliler için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Erdoğan, bayram ikramiyelerinden, kamu bankalarında başlatılan promosyon ödemelerinden söz etti.

“Sıkıntı varsa gideririz”

Yozgat’ta vatandaşa seslenen Erdoğan, “Birileri bir şey yaparız derse onlara aldanmayın. Yaparsa yine AK Parti yapar. Sıkıntı varsa gideririz, sorun varsa çözeriz. Yozgat bizimle olduğu sürece yedi düvele meydan okuruz” dedi.

“Ülkeyi her alanda büyüttük”

Erdoğan “Bugün ülkemizin 1 trilyondan fazla getirisi var. Savunma sanayide destan yazıyoruz. Ekonomide, ihracatta ülkeyi 5 kat büyüttük. Dalga geçtikleri KAAN, ilk uçuşunu başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Milli markamız TOGG’umuz var. Bunu da engellemeye çalıştılar ama başarılı olamadılar. Türkiye, ekonomide dünyada ilk 10’a girecek. Yılın ikinci yarısında da enflasyon düşecek” dedi.

“İstanbul’dakileri, Ankara’dakileri arayın”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer miting konuşmalarında olduğu gibi Yozgat’ta da vatandaşlardan bir talepte bulundu. Erdoğan, “Sadece Yozgat ile olmaz. İstanbul’da ve Ankara’da bulunan hemşerilerinizi arayın. Murat Kurum’a ve Turgut Altınok’a oy isteyin. Buraları CHP zulmünden kurtaralım.” şeklinde konuştu.