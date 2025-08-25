Erdoğan: Yurt Dışındaki Kardeşlerimiz Siyasetin Kum Torbası Değildir

Cumhurbaşkanı'ndan muhalefete sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında yurt dışında yaşayan vatandaşlarla ilgili net bir uyarıda bulundu.

"Yurt dışında yaşayan kardeşlerimiz, kimsenin, ana muhalefetin şuursuz aktörlerinin, üzerlerinde keyiflerince siyaset yapacakları bir kum torbası değildir"

Erdoğan'ın bu sözleri, yurt dışındaki vatandaşların siyasi amaçlarla istismar edilmemesi gerektiği yönündeki duruşunu ortaya koydu.

Mesaj, ana muhalefetin tutumuna yönelik sert bir eleştiri niteliği taşıyor ve yurt dışındaki vatandaşların korunmasına vurgu yapıyor.