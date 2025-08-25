DOLAR
40,99 0,36%
EURO
47,76 1,12%
ALTIN
4.443,49 -0,27%
BITCOIN
4.605.850,51 0,27%

Erdoğan: Yurt Dışındaki Kardeşlerimiz Siyasetin Kum Torbası Değildir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt dışında yaşayan vatandaşların ana muhalefetin keyfi siyasetine alet edilemeyeceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 19:33
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 19:33
Erdoğan: Yurt Dışındaki Kardeşlerimiz Siyasetin Kum Torbası Değildir

Erdoğan: Yurt Dışındaki Kardeşlerimiz Siyasetin Kum Torbası Değildir

Cumhurbaşkanı'ndan muhalefete sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında yurt dışında yaşayan vatandaşlarla ilgili net bir uyarıda bulundu.

"Yurt dışında yaşayan kardeşlerimiz, kimsenin, ana muhalefetin şuursuz aktörlerinin, üzerlerinde keyiflerince siyaset yapacakları bir kum torbası değildir"

Erdoğan'ın bu sözleri, yurt dışındaki vatandaşların siyasi amaçlarla istismar edilmemesi gerektiği yönündeki duruşunu ortaya koydu.

Mesaj, ana muhalefetin tutumuna yönelik sert bir eleştiri niteliği taşıyor ve yurt dışındaki vatandaşların korunmasına vurgu yapıyor.

İLGİLİ HABERLER

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da UYAP Suistimali: Zabıta Katibi Ahmet Yılmaz FETÖ Dosyalarını Kapamakla Yargılanıyor
2
Isparta'da "pat pat" ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
3
Erdoğan: Zengezur Koridoru ile Türkiye-Azerbaycan-Ermenistan Ekonomik İşbirliğinde Yeni Dönem
4
Balıkesir Susurluk'ta Orman Yangını — Havadan ve Karadan Müdahale
5
TUA Uzay Kampı İzmir'de: Türk Dünyasından Gençler Buluştu
6
MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün
7
KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan