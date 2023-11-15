Erdoğan’dan yargı, anayasa ve Gazze açıklaması

Erdoğan, AYM-Yargıtay içtihat farkını, yeni anayasa çalışmalarını, CHP’ye darbe eleştirisini ve Gazze’deki katliamı kınadı.

Erdoğan’dan yargı, anayasa ve Gazze açıklaması
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek yargı organları arasındaki içtihat farkı ve yeni anayasa konularında konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Yargıtay arasında yaşanan içtihat farkı ve yeni anayasa çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

İçtihat farkı için anayasal ve yasal değişiklik şart

Erdoğan, AYM ve Yargıtay arasındaki içtihat farkının, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkesine zarar verdiğini söyledi. Erdoğan, “Kişisel eleştirilerimizi baki tutarak iki yüksek yargı organımız arasındaki içtihat farklarının kalıcı bir şekilde giderilmesi için gayret göstereceğiz.” dedi.

Erdoğan, bu sorunun acil çözümünün anayasal ve yasal değişikliklerin hızla yapılmasına, kalıcı çözümünün ise yeni ve sivil anayasaya bağlı olduğunu vurguladı. Erdoğan, “Meclis, eylem ve nümayiş yeri değil, ülkenin meselelerine çözüm üretme merciidir. Sürece katkı vermek isteyen partilerle çözüm yolu bulacağımıza inanıyorum.” diye konuştu.

CHP’ye darbe eleştirisi

Erdoğan, CHP’nin AYM ve Yargıtay arasındaki içtihat farkını “darbe” olarak nitelendirmesine sert tepki gösterdi. Erdoğan, “İki yüksek yargı organı arasında ortaya çıkan içtihat farkını, ‘darbe’ olarak nitelemek bir başka utanmazlıktır.” dedi.

Erdoğan, CHP’nin darbe heveslisi olduğunu ve Türkiye’de bir darbe olsaydı, CHP’nin darbecilerin yanında yer alacağını söyledi. Erdoğan, “Sadece bu kriter bile meselenin ne olduğunu açıklamaya yeterlidir.” ifadesini kullandı.

Gazze’deki katliamı kınadı

Erdoğan, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını kınayarak, “Bu bir cinnet hali. Buna sessiz kalmak bir cinnet hali, bunu gerçekleştirmek bir cinnet halidir.” dedi. Erdoğan, Gazze’de yaşananların dünyanın yeni düzeni için bir milat olacağını, dünyada grinin ortadan kalkacağını, siyah ve beyaz olacağını söyledi. Erdoğan, “Dünyanın vicdanı ve insanlığını vicdanı asla masumları öldürmeyi meşruiyet kılıfı içine sokamaz” dedi.

Erdoğan, Gazze’de çocukların ve gençlerin katledildiğini, bunun da yeni neslin vahşet ve şiddeti normalleştirdiği bir durumu ortaya çıkarabileceğini anlattı. Erdoğan, “Kimisi travmayla, kimisi de şiddet ve vahşete özenerek büyüyecek. Bu durumdan da kendisini dünyanın efendileri olarak görenler sorumludur.” dedi.

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