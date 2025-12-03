Erenler'de Asfalt Atağı: Kayalar Reşitbey Mahallesi'nde Merkez Sokak Yenileniyor

Erenler Belediyesi, Kayalar Reşitbey Mahallesi'nde Merkez Sokak dahil ilçe genelinde yol yenileme ve asfalt çalışmalarını planlı şekilde sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 13:21
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 13:21
Belediye ekipleri planlı programla çalışmaları sürdürüyor

Erenler Belediyesi ilçe genelinde yürüttüğü yol yenileme ve asfalt çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Ekipler, planlanan çalışma takvimi doğrultusunda birçok mahallede düzenlemeler yapıyor.

Saha çalışmaları şu anda Kayalar Reşitbey Mahallesinde devam ediyor. Mahalledeki Merkez Sokakın yenilenmesiyle bölge daha güvenli ve konforlu bir ulaşıma kavuşması hedefleniyor.

Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç çalışmalar hakkında, "İlçe genelinde başlattığımız yol bakım ve asfalt çalışmalarımız planladığımız şekilde devam ediyor. Şu anda ekiplerimiz Kayalar Reşitbey Mahallesi’nde yoğun bir çalışma yürütüyor. Merkez Sokak’ın yenilenmesiyle bölge daha güvenli bir ulaşıma kavuşuyor. Çalışmalarımız aralıksız sürecek" dedi.

