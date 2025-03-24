Ergan'da Kayak Merkezlerinde En Fazla Kar Kalınlığı Ölçüldü

Kayak Merkezlerinde Kar Kalınlığı Ergan'da Zirveye Ulaştı

Türkiye'deki kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 137 santimetre ile Ergan'da ölçüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kayak tutkunları için her zamankinden daha fazla heyecan verici bir sezon yaşanıyor.

Diğer Kayak Merkezlerindeki Kar Kalınlıkları

Ergan'ı takip eden kayak merkezlerinin kar kalınlığı ise şu şekilde sıralandı:

Palandöken: 135 cm

135 cm Nemrut: 96 cm

96 cm Konaklı: 95 cm

95 cm Kartalkaya: 87 cm

87 cm Sarıkamış: 76 cm

76 cm Zigana: 70 cm

70 cm Çambaşı: 66 cm

66 cm Erciyes: 63 cm

63 cm Uludağ: 53 cm

53 cm Akdağ: 49 cm

49 cm Hakkari: 46 cm

46 cm Yıldız Dağı: 35 cm

35 cm Yalnızçam: 35 cm

35 cm Mersivan: 31 cm

31 cm Hesarek: 23 cm

23 cm Kartepe: 17 cm

17 cm Gevaş Abalı: 9 cm

Kayak Merkezlerinde Hava Durumu

Kayak merkezlerinin hava durumu ise farklılık gösteriyor. İşte bazı merkezlerin günlük hava durumu tahminleri:

Merkez En Düşük En Yüksek Ergan AB-10 2 Palandöken B-11 -2 Nemrut P-6 4 Konaklı P-10 0 Kartalkaya P0 7 Zigana GSY12 19 Sarıkamış P-12 0 Çambaşı PB-6 7 Uludağ S5 11 Erciyes P-5 4 Akdağ PB0 10 Hakkari AB-1 30 Yıldız Dağı P-4 7 Yalnızçam P-1 32 Mersivan AB-6 5 Hesarek AB-8 2 Kartepe ÇB5 13 Gevaş Abalı AB-3 6

(AB: Az bulutlu, B: Bulutlu, P: Puslu, KY: Hafif kar yağışlı, GSY: Gök gürültülü sağanak yağış, PB: Parçalı bulutlu, S: Sisli, ÇB: Çok bulutlu)