Ergan'da Kayak Merkezlerinde En Fazla Kar Kalınlığı Ölçüldü

Kayak Merkezlerinde Kar Kalınlığı Ergan'da Zirveye Ulaştı
Türkiye'deki kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 137 santimetre ile Ergan'da ölçüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kayak tutkunları için her zamankinden daha fazla heyecan verici bir sezon yaşanıyor.
Diğer Kayak Merkezlerindeki Kar Kalınlıkları
Ergan'ı takip eden kayak merkezlerinin kar kalınlığı ise şu şekilde sıralandı:
- Palandöken: 135 cm
- Nemrut: 96 cm
- Konaklı: 95 cm
- Kartalkaya: 87 cm
- Sarıkamış: 76 cm
- Zigana: 70 cm
- Çambaşı: 66 cm
- Erciyes: 63 cm
- Uludağ: 53 cm
- Akdağ: 49 cm
- Hakkari: 46 cm
- Yıldız Dağı: 35 cm
- Yalnızçam: 35 cm
- Mersivan: 31 cm
- Hesarek: 23 cm
- Kartepe: 17 cm
- Gevaş Abalı: 9 cm
Kayak Merkezlerinde Hava Durumu
Kayak merkezlerinin hava durumu ise farklılık gösteriyor. İşte bazı merkezlerin günlük hava durumu tahminleri:
|Merkez
|En Düşük
|En Yüksek
|Ergan
|AB-10
|2
|Palandöken
|B-11
|-2
|Nemrut
|P-6
|4
|Konaklı
|P-10
|0
|Kartalkaya
|P0
|7
|Zigana
|GSY12
|19
|Sarıkamış
|P-12
|0
|Çambaşı
|PB-6
|7
|Uludağ
|S5
|11
|Erciyes
|P-5
|4
|Akdağ
|PB0
|10
|Hakkari
|AB-1
|30
|Yıldız Dağı
|P-4
|7
|Yalnızçam
|P-1
|32
|Mersivan
|AB-6
|5
|Hesarek
|AB-8
|2
|Kartepe
|ÇB5
|13
|Gevaş Abalı
|AB-3
|6
(AB: Az bulutlu, B: Bulutlu, P: Puslu, KY: Hafif kar yağışlı, GSY: Gök gürültülü sağanak yağış, PB: Parçalı bulutlu, S: Sisli, ÇB: Çok bulutlu)