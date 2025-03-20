Ergan Kayak Merkezi'nde 137 Santimetre Kar Kalınlığıyla Zirve

Ergan kayak merkezinde en yüksek kar kalınlığı 137 santimetre olarak ölçüldü. Palandöken ve diğer merkezlerde de önemli veriler kaydedildi.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 13:59
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 13:59
Ergan Kayak Merkezi'nde 137 Santimetre Kar Kalınlığıyla Zirve

Kayak Merkezlerinde Kar Kalınlığı Raporu

Ergan kayak merkezinde ölçülen kar kalınlığı, 137 santimetre ile Türkiye genelinde en yüksek değer olarak kaydedildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, bu kış sezonunun en yoğun kar birikimi bu bölgede gerçekleşti.

Diğer Kayak Merkezleri Ne Durumda?

Ergan'ı takip eden kayak merkezlerinde ölçülen kar kalınlıkları ise şu şekilde sıralandı:

  • Palandöken: 130 santimetre
  • Çambaşı: 92 santimetre
  • Konaklı: 90 santimetre
  • Nemrut: 89 santimetre
  • Zigana: 88 santimetre
  • Kartalkaya: 87 santimetre
  • Erciyes: 75 santimetre
  • Sarıkamış: 71 santimetre
  • Uludağ: 56 santimetre
  • Hakkari: 46 santimetre
  • Mersivan ve Kop: 37 santimetre
  • Yalnızçam: 35 santimetre
  • Yıldız Dağı: 25 santimetre
  • Kartepe: 23 santimetre
  • Davraz: 20 santimetre
  • Yedikuyular: 18 santimetre
  • Ilgaz: 9 santimetre

Merkezlerde Hava Durumu

Kayak merkezlerinde hava durumu ve sıcaklık değerleri aşağıdaki gibidir:

MerkezEn DüşükEn YüksekDurum
Ergan-11-5KY
Palandöken-10-2KY
Çambaşı-5-3YKY
Konaklı-9-1KY
Nemrut-20YKY
ZiganaGSY
Kartalkaya-12-6HKY
Erciyes-11-7KY
Sarıkamış-5-1KY
Uludağ-7-3HKY
Hakkari-8-2YKY
Mersivan-6KY
Kop-9-2KY
Yalnızçam-6KY
Yıldız Dağı-8-2KY
Kartepe-6-1HKY
Davraz-10-3R
Ilgaz-9-5KY

(KY: Kar yağışlı, YKY: Yoğun kar yağışlı, GSY: Gökgürültülü sağanak yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, R: Rüzgarlı)

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