Ergan Kayak Merkezi'nde 137 Santimetre Kar Kalınlığıyla Zirve

Kayak Merkezlerinde Kar Kalınlığı Raporu

Ergan kayak merkezinde ölçülen kar kalınlığı, 137 santimetre ile Türkiye genelinde en yüksek değer olarak kaydedildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, bu kış sezonunun en yoğun kar birikimi bu bölgede gerçekleşti.

Diğer Kayak Merkezleri Ne Durumda?

Ergan'ı takip eden kayak merkezlerinde ölçülen kar kalınlıkları ise şu şekilde sıralandı:

Palandöken: 130 santimetre

Çambaşı: 92 santimetre

Konaklı: 90 santimetre

Nemrut: 89 santimetre

Zigana: 88 santimetre

Kartalkaya: 87 santimetre

Erciyes: 75 santimetre

Sarıkamış: 71 santimetre

Uludağ: 56 santimetre

Hakkari: 46 santimetre

Mersivan ve Kop: 37 santimetre

Yalnızçam: 35 santimetre

Yıldız Dağı: 25 santimetre

Kartepe: 23 santimetre

Davraz: 20 santimetre

Yedikuyular: 18 santimetre

Ilgaz: 9 santimetre

Merkezlerde Hava Durumu

Kayak merkezlerinde hava durumu ve sıcaklık değerleri aşağıdaki gibidir:

Merkez En Düşük En Yüksek Durum Ergan -11 -5 KY Palandöken -10 -2 KY Çambaşı -5 -3 YKY Konaklı -9 -1 KY Nemrut -20 — YKY Zigana — — GSY Kartalkaya -12 -6 HKY Erciyes -11 -7 KY Sarıkamış -5 -1 KY Uludağ -7 -3 HKY Hakkari -8 -2 YKY Mersivan -6 — KY Kop -9 -2 KY Yalnızçam -6 — KY Yıldız Dağı -8 -2 KY Kartepe -6 -1 HKY Davraz -10 -3 R Ilgaz -9 -5 KY

(KY: Kar yağışlı, YKY: Yoğun kar yağışlı, GSY: Gökgürültülü sağanak yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, R: Rüzgarlı)