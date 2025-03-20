Ergan Kayak Merkezi'nde 137 Santimetre Kar Kalınlığıyla Zirve

Kayak Merkezlerinde Kar Kalınlığı Raporu
Ergan kayak merkezinde ölçülen kar kalınlığı, 137 santimetre ile Türkiye genelinde en yüksek değer olarak kaydedildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, bu kış sezonunun en yoğun kar birikimi bu bölgede gerçekleşti.
Diğer Kayak Merkezleri Ne Durumda?
Ergan'ı takip eden kayak merkezlerinde ölçülen kar kalınlıkları ise şu şekilde sıralandı:
- Palandöken: 130 santimetre
- Çambaşı: 92 santimetre
- Konaklı: 90 santimetre
- Nemrut: 89 santimetre
- Zigana: 88 santimetre
- Kartalkaya: 87 santimetre
- Erciyes: 75 santimetre
- Sarıkamış: 71 santimetre
- Uludağ: 56 santimetre
- Hakkari: 46 santimetre
- Mersivan ve Kop: 37 santimetre
- Yalnızçam: 35 santimetre
- Yıldız Dağı: 25 santimetre
- Kartepe: 23 santimetre
- Davraz: 20 santimetre
- Yedikuyular: 18 santimetre
- Ilgaz: 9 santimetre
Merkezlerde Hava Durumu
Kayak merkezlerinde hava durumu ve sıcaklık değerleri aşağıdaki gibidir:
|Merkez
|En Düşük
|En Yüksek
|Durum
|Ergan
|-11
|-5
|KY
|Palandöken
|-10
|-2
|KY
|Çambaşı
|-5
|-3
|YKY
|Konaklı
|-9
|-1
|KY
|Nemrut
|-20
|—
|YKY
|Zigana
|—
|—
|GSY
|Kartalkaya
|-12
|-6
|HKY
|Erciyes
|-11
|-7
|KY
|Sarıkamış
|-5
|-1
|KY
|Uludağ
|-7
|-3
|HKY
|Hakkari
|-8
|-2
|YKY
|Mersivan
|-6
|—
|KY
|Kop
|-9
|-2
|KY
|Yalnızçam
|-6
|—
|KY
|Yıldız Dağı
|-8
|-2
|KY
|Kartepe
|-6
|-1
|HKY
|Davraz
|-10
|-3
|R
|Ilgaz
|-9
|-5
|KY
(KY: Kar yağışlı, YKY: Yoğun kar yağışlı, GSY: Gökgürültülü sağanak yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, R: Rüzgarlı)