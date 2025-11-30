Ergani Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Gece Vardiyasına Geçti — 4 Hekimle Hizmet

Ergani Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 24 Kasım itibarıyla gece vardiyasına geçti; 4 hekimle hizmet veriyor ve günlük ort. 500 hasta kabul ediyor.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 11:33
Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde bulunan Ergani Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, gece vardiyası uygulamasına başlayarak sadece ilçenin değil bölgenin de sağlık ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

Hizmet ve kapasite

Yaklaşık 2 buçuk yıl önce hizmete giren merkez, bölgedeki eksikliği giderdi. Başhekim İzzettin Karaman, merkezin 19 Haziran 2023’te hizmete açıldığını belirtti. İlk etapta 14 hekim ile hizmet verilirken, son iki aylık süreçte Bakanlık ve müdürlük destekleriyle hekim sayısı 26’ya yükseldi. Merkez, günlük ortalama 500’den fazla hastaya hizmet sunuyor.

Sunulan işlemler arasında dolgu, kanal tedavisi, pedodonti, protetik işlemler, diş taşı temizliği ve ayakta gelen hastalara yapılan acil müdahaleler bulunuyor. Kurum bünyesinde 15 genel diş, 4 pedodonti, 3 endodonti ve 2 protetik kliniği yer alıyor.

Ergani Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Ergani’nin yanı sıra Çermik, Çüngüş, Dicle ve Elazığ’ın Maden ve Kovancılar ilçelerinden de hasta kabul ediyor.

Gece vardiyası ve randevu

Merkez, gündüz hizmetinin yanı sıra 24 Kasım tarihi itibarıyla gece vardiyası sistemine geçti. Bu hizmet 4 hekim ile yürütülüyor. Gece vardiyasında dolgu, kanal tedavisi, diş taşı temizliği ile ayakta gelen hastalara yönelik acil müdahaleler gerçekleştiriliyor.

Vatandaşlar, hizmetten yararlanmak için 182 hattından randevu alabilir veya MHRS mobil uygulaması üzerinden randevu oluşturabilirler.

Başhekim İzzettin Karaman konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "İlk etapta 14 hekim ile hizmet verdik. Son 2 aylık süreç içerisinde Bakanlığımızın ve müdürlüğümüzün destekleri ile hekim sayımız 26’ya çıktı. Günlük ortalama 500 hastaya hizmet veriyoruz. Verdiğimiz hizmetler içerisinde dolgu, kanal tedavisi, pedotonti, protetik işlemler, diş taşı temizliği var ve ayakta gelen hastalara acil müdahalelerde bulunuyoruz. Hastanemizde 15 genel diş, 4 pedodonti, 3 endodonti ve 2 protetik kliniğimiz bulunmaktadır. Ergani Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olarak, Ergani dahil Çermik, Çüngüş, Dicle ve Elazığ’ın Maden ve Kovancılar ilçesinden de hasta kabulü alıyoruz. Merkez olarak gündüz hizmet vermekle birlikte 24 Kasım tarihi itibari ile gece vardiyası sistemine de geçmiş bulunmaktayız. Bu hizmetimiz 4 hekimle verilmektedir. Bu hizmetimize vatandaşlarımız, 182’den randevu alarak ya da MHRS mobil uygulamasına girerek randevu oluşturabilirler. Gece vardiyasında dolgu, kanal tedavisi, diş taşı temizliği ve ayakta gelen hastalarımıza acil müdahalelerde bulunuyoruz. Hastalarımız ikamet ettiği ilçelerinde çok rahatlıkla bu hizmetleri alabilmektedirler."

