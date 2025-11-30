Ergani Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Gece Vardiyasına Geçti — 4 Hekimle Hizmet

Ergani Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi gece vardiyasına geçti

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde bulunan Ergani Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, gece vardiyası uygulamasına başlayarak sadece ilçenin değil bölgenin de sağlık ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

Hizmet ve kapasite

Yaklaşık 2 buçuk yıl önce hizmete giren merkez, bölgedeki eksikliği giderdi. Başhekim İzzettin Karaman, merkezin 19 Haziran 2023’te hizmete açıldığını belirtti. İlk etapta 14 hekim ile hizmet verilirken, son iki aylık süreçte Bakanlık ve müdürlük destekleriyle hekim sayısı 26’ya yükseldi. Merkez, günlük ortalama 500’den fazla hastaya hizmet sunuyor.

Sunulan işlemler arasında dolgu, kanal tedavisi, pedodonti, protetik işlemler, diş taşı temizliği ve ayakta gelen hastalara yapılan acil müdahaleler bulunuyor. Kurum bünyesinde 15 genel diş, 4 pedodonti, 3 endodonti ve 2 protetik kliniği yer alıyor.

Ergani Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Ergani’nin yanı sıra Çermik, Çüngüş, Dicle ve Elazığ’ın Maden ve Kovancılar ilçelerinden de hasta kabul ediyor.

Gece vardiyası ve randevu

Merkez, gündüz hizmetinin yanı sıra 24 Kasım tarihi itibarıyla gece vardiyası sistemine geçti. Bu hizmet 4 hekim ile yürütülüyor. Gece vardiyasında dolgu, kanal tedavisi, diş taşı temizliği ile ayakta gelen hastalara yönelik acil müdahaleler gerçekleştiriliyor.

Vatandaşlar, hizmetten yararlanmak için 182 hattından randevu alabilir veya MHRS mobil uygulaması üzerinden randevu oluşturabilirler.

