Ergene'de 26 Kasım 2025 Ulusal Düzey Tatbikatı Hazırlıkları

26 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilecek olan İstanbul-Adalar merkezli Ulusal Düzey Tatbikatı öncesinde hazırlık çalışmaları ve afet gruplarının güncel durumlarıyla ilgili bilgilendirme toplantısı Ergene Kaymakamlığı’nda yapıldı.

Toplantıya kimler katıldı?

Toplantıya, Ergene Kaymakamı Kadir Duman başkanlık etti. Ayrıca ilgili kurum müdürleri, afet ve acil durum ekipleri ile yerel yöneticiler hazır bulundu.

Gündemde neler vardı?

Toplantıda, tatbikat kapsamında yürütülecek koordinasyon çalışmaları, müdahale planları ve muhtemel afet senaryoları masaya yatırıldı. Kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiği üzerinde duruldu.

Görev dağılımı ve toplanma alanları

26 Kasım’da yapılacak tatbikat sırasında Ergene ilçesindeki kurumların görev dağılımları ve toplanma alanları hakkında katılımcılara bilgi verildi. Afet gruplarının güncel çalışmaları değerlendirildi ve muhtemel senaryolara yönelik hazırlık planları gözden geçirildi.

Tatbikatın önemi

Kaymakam Duman, afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemine dikkat çekerek, tatbikatın sadece bir prova olmadığını; aynı zamanda afet bilincinin artırılması ve kurumlar arası dayanışmanın pekiştirilmesi açısından önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

