Erhürman’dan üç dilli geçmiş olsun mesajı: 'Deprem birlikte hazırlıklı olmamızı hatırlattı'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, merkez üssü Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Baf kenti olan deprem sonrasında Türkçe, İngilizce ve Yunanca yayımladığı mesajla geçmiş olsun dileklerini iletti.

Erhürman mesajında, "Adada hiç kimsenin yaralanmadığını umuyorum. Bu olayın, deprem ve diğer doğal afetlere karşı kuzey güney demeden birlikte hazırlanmamız gerektiğini hepimize hatırlatmış olmasını umarım. Geçmiş olsun Baf, geçmiş olsun Kıbrıs" ifadelerini kullandı. Açıklamada depremin yerel saat ile 11.31 sıralarında meydana geldiği belirtildi.

KKTC'de hasar bildirilmedi

KKTC Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sivil Savunma Bölge Müdürlüklerinden alınan ilk bilgiye göre KKTC çapında herhangi bir hasar yıkım olmadığı ve araştırmaların sürdüğü kaydedildi.

Deprem geniş alanda hissedildi

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamada, depremin yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedildiği ve Türkiye, İsrail, Lübnan ile Suriye sahilleri dahil olmak üzere yaklaşık 300 kilometre mesafede 1 milyon kişi tarafından hissedildiği belirtildi. EMSC ayrıca artçı depremlere karşı uyarıda bulundu.

Gelişmelerle ilgili incelemeler devam ediyor.

LEFKOŞA (İHA) - KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC) CUMHURBAŞKANI TUFAN ERHÜRMAN