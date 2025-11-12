Erhürman’dan üç dilli geçmiş olsun mesajı: 'Deprem birlikte hazırlıklı olmamızı hatırlattı'

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, GKRY Baf merkezli deprem sonrası Türkçe, İngilizce ve Yunanca mesaj yayımladı; KKTC’de hasar bildirilmedi.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 16:11
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 16:11
Erhürman’dan üç dilli geçmiş olsun mesajı: 'Deprem birlikte hazırlıklı olmamızı hatırlattı'

Erhürman’dan üç dilli geçmiş olsun mesajı: 'Deprem birlikte hazırlıklı olmamızı hatırlattı'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, merkez üssü Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Baf kenti olan deprem sonrasında Türkçe, İngilizce ve Yunanca yayımladığı mesajla geçmiş olsun dileklerini iletti.

Erhürman mesajında, "Adada hiç kimsenin yaralanmadığını umuyorum. Bu olayın, deprem ve diğer doğal afetlere karşı kuzey güney demeden birlikte hazırlanmamız gerektiğini hepimize hatırlatmış olmasını umarım. Geçmiş olsun Baf, geçmiş olsun Kıbrıs" ifadelerini kullandı. Açıklamada depremin yerel saat ile 11.31 sıralarında meydana geldiği belirtildi.

KKTC'de hasar bildirilmedi

KKTC Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sivil Savunma Bölge Müdürlüklerinden alınan ilk bilgiye göre KKTC çapında herhangi bir hasar yıkım olmadığı ve araştırmaların sürdüğü kaydedildi.

Deprem geniş alanda hissedildi

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamada, depremin yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedildiği ve Türkiye, İsrail, Lübnan ile Suriye sahilleri dahil olmak üzere yaklaşık 300 kilometre mesafede 1 milyon kişi tarafından hissedildiği belirtildi. EMSC ayrıca artçı depremlere karşı uyarıda bulundu.

Gelişmelerle ilgili incelemeler devam ediyor.

LEFKOŞA (İHA) - KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC) CUMHURBAŞKANI TUFAN ERHÜRMAN

LEFKOŞA (İHA) - KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC) CUMHURBAŞKANI TUFAN ERHÜRMAN

İLGİLİ HABERLER

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

TOKİ 2025: Kura Çıkmazsa Başvuru Parası Ne Zaman İade Edilir?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır Kulp Viyadük İnşaatı Faciası: Gözaltı Sayısı 4’e Yükseldi
2
Otogarda yakalandı: 'Kasten öldürme' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ortaya çıktı
3
Erzurum'da Freni Boşalan Kamyon Zincirleme Kazaya Neden Oldu: 2 Yaralı
4
İnegöl'de Şüpheli Valiz Alarmı: Jandarma İncelemeye Aldı
5
Kıbrıs Gazisi Mehmet Kul Akyazı'da Uğurlandı
6
Beykoz'da mıcır yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
7
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde KABEV ile Enerji Dönüşümü

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

Emekli ve Memur Zammına 'Refah Payı' Talebi: Ocak 2026 İçin Kritik Teklif

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Perşembe ve 3.780 TL'ye Dikkat

TOKİ 2025: Kura Çıkmazsa Başvuru Parası Ne Zaman İade Edilir?

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı