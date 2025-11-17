Eric Adams Kudüs’te Herzog ile Görüştü: Yahudi Topluluklarının Korunmasına Vurgu

New York Belediye Başkanı Eric Adams, Kudüs ziyaretinde Ağlama Duvarı ve Silvan’ı gezdi; Isaac Herzog ve Gideon Saar ile görüşerek Yahudi topluluklarının korunmasına vurgu yaptı.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, Kudüs ziyareti kapsamında Ağlama Duvarı, Doğu Kudüs’teki Silvan bölgesi ve üst düzey İsrail yetkilileriyle yaptığı görüşmelerle gündemdeydi. ABD’de gelecek yıl koltuğunu Zohran Mamdani’ye devredecek olan Adams, ziyaretinde hem tarihi mekanları ziyaret etti hem de güvenlik ve toplulukların korunması konusunu görüştü.

Ağlama Duvarı ziyareti

Adams dün geldiği Kudüs’te ilk olarak Ağlama Duvarını ziyaret etti. Ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Kudüs’te, Ağlama Duvarı önünde durup dua ettim. Binlerce yıllık kesintisiz bir inancın simgesi olan burası, tüm ulusların dua etmek için geldiği bir yer. Allah’ım, Ağlama Duvarı önünde dururken, benden önce burada dua eden tüm inanç sahiplerinin duasına ortak oluyorum" ifadelerini kullandı.

Silvan gezisi

Adams bugün Doğu Kudüs’teki Silvan semtini ziyaret etti. Ziyaretine dair, "Bu sabah, Kral Davut’un 3 bin yıl önce antik başkentini kurduğu Davut Şehri’ni (Silvan) gezdim. Buradaki tarih çok derin ve Kudüs ile Yahudi halkı arasındaki bağ sarsılmaz. Bu kutsal adımlarda yürüyebilmiş olmaktan dolayı minnettarım" dedi.

Herzog ile görüşme

Adams, Kudüs temasları kapsamında İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile de bir araya geldi. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kudüs’te Başkan Isaac Herzog ile tanışmak benim için bir onurdu. Kendisiyle, New York’taki ve dünya genelindeki Yahudi topluluklarını koruma konusundaki ortak kararlılığımızı konuştuk" ifadelerini kullandı.

Gideon Saar’dan övgü

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar da Adams ile görüşme gerçekleştirdi. Saar, görüşmeye ilişkin, "Kudüs’te New York Belediye Başkanı Eric Adams’ı ağırlamaktan onur duydum. Adams, İsrail’in gerçek bir dostudur. Yıllar boyunca İsrail’in yanında açık ve net bir şekilde durdu. Her türlü antisemitizme karşı ve İsrail’in kendini savunma hakkı lehine ahlaki ve tutarlı bir tavır sergiledi. Devletimiz adına kendisine bu gerçek dostluğu için teşekkür ettim" açıklamasında bulundu.

