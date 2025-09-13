Erika Kirk: 'The American Comeback' Turu Planlandığı Gibi Sürecek

Erika Kirk'ten ilk açıklama

Erika Kirk, eşi Charlie Kirk'ün uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından, eşinin başlattığı "The American Comeback Tour"'un devam edeceğini açıkladı.

The New York Post'a göre, Kirk saldırıdan iki gün sonra eşinin Arizona'daki podcast stüdyosundan yapılan canlı yayında konuştu. Kirk, turun sonbaharda planlandığı şekilde süreceğini söyledi.

Kirk, gelecek yıllarda daha fazla etkinlik olacağına değindi ve eşinin "vatanseverlik, inanç ve Tanrı sevgisi mesajı verdiği için" öldürüldüğünü değerlendirdi. Turun bir sonraki durağının 18 Eylül'de Colorado Eyalet Üniversitesi'nde olacağını ve Charlie Kirk'ün yürüttüğü radyo ve podcast programlarının da devam edeceğini belirtti.

Charlie Kirk'ün öldürülmesi

Charlie Kirk, 10 Eylül'de Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı etkinlikte uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan Kirk, özellikle Donald Trump'a verdiği güçlü destek ve İsrail yanlısı duruşuyla tanınıyordu.

Saldırıya ilişkin açıklamasında Trump, "Büyük ve hatta efsanevi Charlie Kirk öldü. Amerika Birleşik Devletleri'nde, gençliğin kalbini Charlie'den daha iyi anlayan veya ona sahip olan kimse yoktu. Charlie seni seviyoruz." ifadesini kullandı.

Cinayetin şüphelisi olarak Tyler Robinson adlı kişi gözaltına alındı.