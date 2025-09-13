Erika Kirk: 'The American Comeback' Turu Planlandığı Gibi Sürecek

Erika Kirk, öldürülen eşi Charlie Kirk'ün başlattığı 'The American Comeback Tour'un sonbaharda planlandığı şekilde devam edeceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 11:45
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 11:45
Erika Kirk: 'The American Comeback' Turu Planlandığı Gibi Sürecek

Erika Kirk: 'The American Comeback' Turu Planlandığı Gibi Sürecek

Erika Kirk'ten ilk açıklama

Erika Kirk, eşi Charlie Kirk'ün uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından, eşinin başlattığı "The American Comeback Tour"'un devam edeceğini açıkladı.

The New York Post'a göre, Kirk saldırıdan iki gün sonra eşinin Arizona'daki podcast stüdyosundan yapılan canlı yayında konuştu. Kirk, turun sonbaharda planlandığı şekilde süreceğini söyledi.

Kirk, gelecek yıllarda daha fazla etkinlik olacağına değindi ve eşinin "vatanseverlik, inanç ve Tanrı sevgisi mesajı verdiği için" öldürüldüğünü değerlendirdi. Turun bir sonraki durağının 18 Eylül'de Colorado Eyalet Üniversitesi'nde olacağını ve Charlie Kirk'ün yürüttüğü radyo ve podcast programlarının da devam edeceğini belirtti.

Charlie Kirk'ün öldürülmesi

Charlie Kirk, 10 Eylül'de Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı etkinlikte uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan Kirk, özellikle Donald Trump'a verdiği güçlü destek ve İsrail yanlısı duruşuyla tanınıyordu.

Saldırıya ilişkin açıklamasında Trump, "Büyük ve hatta efsanevi Charlie Kirk öldü. Amerika Birleşik Devletleri'nde, gençliğin kalbini Charlie'den daha iyi anlayan veya ona sahip olan kimse yoktu. Charlie seni seviyoruz." ifadesini kullandı.

Cinayetin şüphelisi olarak Tyler Robinson adlı kişi gözaltına alındı.

İLGİLİ HABERLER

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır Çınar'da Kamyon Şarampole Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti
2
Denizli'de Madende Göçük: Hüseyin Turan ve Ömer Duran İçin Kurtarma Çabası Sürüyor
3
Samsun Bafra'da Kızılırmak'a Düşen Otomobilde Anne ve Çocuğu Öldü
4
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Hamdi Kılıç için taziye mesajı
5
Antalya Arkeoloji Müzesi Yeni Binasıyla İki Kat Büyüyecek
6
Prabowo Subianto'dan Katar ziyareti: İsrail saldırısı sonrası dayanışma çağrısı
7
Mersin'de Ocak-Ağustos: 1 milyon 928 bin 80 Araç Denetlendi

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği