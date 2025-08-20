Erin Kasırgası: Hatteras Adası'na Zorunlu Tahliye ve Sel Uyarısı

Erin Kasırgası: Hatteras Adası'nda zorunlu tahliye

ABD'nin Kuzey Carolina kıyılarını etkileyebilecek Erin Kasırgası nedeniyle Hatteras Adası sakinleri için zorunlu tahliye emri verildi. Yetkililer, adada yaşayanların güvenli bölgelere hemen hareket etmesi gerektiğini bildirdi.

Yetkililerden alınan önlemler

Kasırganın yaklaşmasıyla birlikte Hatteras Adası'nın bağlı bulunduğu Dare bölgesinde acil durum ilan edildi. Yerel yönetim ve acil durum ekipleri, tahliye merkezleri ve yönlendirmeler hakkında bilgilendirme yapıyor. Yetkililer, halka resmi uyarıları takip etme ve güvenlik talimatlarına uyma çağrısında bulundu.

Kasırganın şiddeti ve beklenen etkiler

Erin Kasırgası, saatte 165 kilometre hıza ulaşan rüzgârlarla Kategori 2 olarak sınıflandırıldı. Kasırganın doğrudan karaya vurması beklenmiyor, ancak yetkililer şiddetli fırtına, tehlikeli dalgalar ve kıyı bölgelerinde sellere yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

Halkın can ve mal güvenliğini korumak için acil durum talimatlarına uyması, risk altındaki kıyı şeritlerinden uzak durması ve resmi makamların güncellemelerini takip etmesi önem taşıyor.