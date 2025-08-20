Erin Kasırgası Tehdidi: North Carolina'da Acil Durum İlanı

Kıyı şeridine destek ve vatandaşlara uyarılar

ABD'de North Carolina eyaleti, kıyı şeridinde olumsuz koşullara yol açması öngörülen Erin Kasırgası nedeniyle acil durum ilan etti. Eyalet yönetimi, yaklaşan kasırgaya karşı hazırlıkları hızlandırarak gerekli ekipman ve personel desteğini artırdı.

Vali Josh Stein, kasırga tehlikesi nedeniyle eyalet genelinde acil durum ilan edildiğini açıkladı. Yetkililer, kasırganın boyutu ve şiddetinin artmasının beklendiğini ve bunun sel, erozyon ve tehlikeli dalgalar gibi etkiler doğurabileceğini belirtti.

Hazırlık ve tahliye uyarıları

Vatandaşlara acil durum çantası temin etme, temel ihtiyaçları hazırlama ve gerektiğinde tahliye talimatlarına hazır olma çağrısı yapıldı. Eyalet yönetimi, kıyı şeridinde görevli ekipleri ve ekipmanları güçlendirerek olası müdahalelere hazır bekletiyor.

Ulusal Kasırga Merkezi İddiası

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, 15 Ağustos'ta tropikal fırtınadan kasırgaya yükselen Erin'in 16 Ağustos'ta "felaket" anlamına gelen "Kategori 5" seviyesine ulaştığını açıklamıştı. Bu değerlendirme, bölge yetkililerinin alarma geçmesine neden oldu.

Yetkililer, halkın resmi duyuruları takip etmesini ve güvenlik talimatlarına uymasını istiyor.