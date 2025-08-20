DOLAR
40,92 -0,06%
EURO
47,77 -0,16%
ALTIN
4.395,89 -0,54%
BITCOIN
4.640.696,1 0,06%

Erin Kasırgası Tehdidi: North Carolina'da Acil Durum İlanı

North Carolina, Erin Kasırgası tehdidine karşı eyalet genelinde acil durum ilan etti; yetkililer sel, erozyon ve tehlikeli dalgalar konusunda uyardı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 15:53
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 15:53
Erin Kasırgası Tehdidi: North Carolina'da Acil Durum İlanı

Erin Kasırgası Tehdidi: North Carolina'da Acil Durum İlanı

Kıyı şeridine destek ve vatandaşlara uyarılar

ABD'de North Carolina eyaleti, kıyı şeridinde olumsuz koşullara yol açması öngörülen Erin Kasırgası nedeniyle acil durum ilan etti. Eyalet yönetimi, yaklaşan kasırgaya karşı hazırlıkları hızlandırarak gerekli ekipman ve personel desteğini artırdı.

Vali Josh Stein, kasırga tehlikesi nedeniyle eyalet genelinde acil durum ilan edildiğini açıkladı. Yetkililer, kasırganın boyutu ve şiddetinin artmasının beklendiğini ve bunun sel, erozyon ve tehlikeli dalgalar gibi etkiler doğurabileceğini belirtti.

Hazırlık ve tahliye uyarıları

Vatandaşlara acil durum çantası temin etme, temel ihtiyaçları hazırlama ve gerektiğinde tahliye talimatlarına hazır olma çağrısı yapıldı. Eyalet yönetimi, kıyı şeridinde görevli ekipleri ve ekipmanları güçlendirerek olası müdahalelere hazır bekletiyor.

Ulusal Kasırga Merkezi İddiası

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, 15 Ağustos'ta tropikal fırtınadan kasırgaya yükselen Erin'in 16 Ağustos'ta "felaket" anlamına gelen "Kategori 5" seviyesine ulaştığını açıklamıştı. Bu değerlendirme, bölge yetkililerinin alarma geçmesine neden oldu.

Yetkililer, halkın resmi duyuruları takip etmesini ve güvenlik talimatlarına uymasını istiyor.

İLGİLİ HABERLER

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu Mengen'de Orman Yangını: Kıyaslar'da Müdahale Sürüyor
2
Işıkhan: 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme'de Çalışanı Enflasyona Ezdirmeyeceğiz
3
İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze Konferansı 22 Ağustos'ta İstanbul'da
4
Mahir Gün'ün Telefon Notlarında 'Kullanılmışlık Hissi' — İBB Yolsuzluk Soruşturması
5
Bursa İnegöl'de Kreşte Havuza Düşen 4 Yaşındaki Berra Dizi Hayatını Kaybetti
6
Akbank PoChallenge 2025: Yapay Zeka Projelerine 40.000 Dolar Ödül
7
Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek