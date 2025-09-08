Erin Patterson'e müebbet: Avustralya'da zehirli mantar ile 3 akraba öldü

Erin Patterson, 2023'te kocasının akrabalarına zehirli mantar yedirerek 3 kişiyi öldürmekten müebbet, birine yönelik cinayete teşebbüsten 25 yıl hapis cezası aldı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 10:37
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 10:37
Mahkeme cezayı açıkladı

Victoria Yüksek Mahkemesi hakimlerinden Yargıç Christopher Beale, 2023'te işlenen cinayetlere ilişkin kararını kamuoyuna duyurdu. Habere göre, Temmuzda suçlu bulunan Erin Patterson hakkında hüküm açıklandı.

Mahkeme, Patterson'ın ayrı yaşadığı kocasının akrabalarına kasten zehirli mantar yedirerek üç kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırıldığını bildirdi. Dördüncü konuk ise zehirli yemekten etkilenmekle birlikte hayatta kaldı; bu kişi için Patterson'a yönelik cinayete teşebbüs suçundan ayrıca 25 yıl hapis cezası verildi.

Beale, verilen hapis cezalarının eş zamanlı sayılacağını belirtti ve 50 yaşındaki Patterson'ın müebbet hapis cezasının ilk 33 yılında tahliye talep edemeyeceğini kaydetti.

Olayda, Patterson Temmuz 2023'te kayınvalidesi, kayınpederi, eşinin teyzesi ve eniştesini öğle yemeğine davet etmiş, konuklara içinde zehirli mantar bulunan yemek servis etmişti. Yemekten sonra evlerine dönen misafirlerin sağlık durumu kötüleşmiş, hastaneye kaldırılanların kayınvalidesi, kayınpederi ve eşinin teyzesi yaşamını yitirmiş, enişte ise kurtulmuştu.

Patterson, olayın ardından Kasım 2023'te gözaltına alınmış ve Temmuzda görülen duruşmada cinayet ve cinayete teşebbüs suçlamalarıyla suçlu bulunmuştu.

