Eritre'de Alıkonulan Azerbaycan Bandıralı Üç Geminin Durumu

Azerbaycan Bandıralı Gemiler Eritre'de Alıkonuldu

Azerbaycan bandıralı üç geminin 7 Kasım 2024'ten bu yana Eritre'de alıkonulduğu bildirildi. Caspian Marine Services B.V. şirketinin Azerbaycan şubesinden yapılan açıklamaya göre, gemiler Süveyş Kanalı'ndan geçerek Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye giderken duraksadı.

Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle gemilerin Eritre kara sularına girmek zorunda kaldığı belirtilirken, kaptanların bu durumu Eritre güvenlik birimlerine bildirmeye çalıştıkları fakat iletişim kuramadıkları ifade edildi. Üç geminin Eritre Deniz Kuvvetleri tarafından alıkonulduğu ve ülke kıyılarına götürüldüğü kaydedildi.

Mürettebattan 18 kişinin Azerbaycanlı, 6 kişinin ise yabancı uyruklu olduğu belirtilirken, durumun aynı gün Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı dahil tüm ilgili kurumlara bildirildiği aktarıldı.

Sorunun Eritre devletinin ilgili makamları nezdinde çözülmesi amacıyla, şirket tarafından yetkili temsilciler atanmış olup, gemilerin serbest bırakılmasına yönelik belgelerin tamamlanma sürecinin sürdüğü bildirildi.

Şirketin yetkili temsilcilerinin mürettebatla yakın temasta olduğu ve yiyecek ile diğer ihtiyaçların tedarikinde sorun yaşanmadığı ifade edildi. Ayrıca, mürettebatın aileleriyle iletişim kurabilmeleri için gerekli teknik imkânların sağlandığı kaydedildi.