Erkan Taş, Osmancık Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Başpehlivan Oldu

Pırlanta Pirinç Festivali kapsamında düzenlenen güreşlerde 750 sporcu mücadele etti; finali kazanan Erkan Taş başpehlivan oldu, ağalık 5 milyon 19 bin liraya satıldı.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 21:48
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 21:58
Erkan Taş, Osmancık Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Başpehlivan Oldu

Erkan Taş, Osmancık Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Başpehlivan

Çorum'un Osmancık ilçesinde düzenlenen Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali kapsamında gerçekleşen Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlık ünvanı Erkan Taş'ın oldu.

Osmancık Belediyesi tarafından organize edilen etkinliğe toplam 750 sporcu katıldı; bunların 32'si başpehlivan olarak mindere çıktı. Güreşler boyunca kıyasıya mücadeleler yaşandı ve finalde Erkan Taş ile Bekir Eryücel karşı karşıya geldi.

Final maçını kazanan Erkan Taş, başpehlivanlığın sahibi olurken, üçüncülüğü ise Mustafa Taş ile Serhat Elvan paylaştı.

Ağalık ve Ödül Töreni

Güreşlerin ağalık ihalesini 5 milyon 19 bin lira ile iş insanı Yasin Akça kazandı. Dereceye giren pehlivanlara ödüller, MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Osmancık Kaymakamı Furkan Duman ve Belediye Başkanı Ahmet Gelgör tarafından takdim edildi.

Festival kapsamında düzenlenen bu geleneksel etkinlik, bölge sporunun ve kültürel mirasın canlı tutulmasına katkı sağlamaya devam ediyor.

Çorum'un Osmancık ilçesinde Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen Yağlı...

Çorum'un Osmancık ilçesinde Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne 32'si başpehlivan olmak üzere 750 sporcu katıldı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen Yağlı...

İLGİLİ HABERLER

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin Mut'ta Tır-Otobüs Kazası: 3 Ölü, 7 Yaralı
2
Yair Golan: Netanyahu İsrail'i Batı'dan İzole Ediyor
3
Erkan Taş, Osmancık Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Başpehlivan Oldu
4
Kayseri'de Otobüste 1 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı
5
Sakarya Zaferi 104. Yılında Polatlı'da Anıldı
6
Erdoğan: 15 Temmuz Sonrası Ellerini Ovuşturanlar Hüsrana Uğradı
7
Gazze'de İsrail Saldırıları: 6 Binden Fazla Kişi Evsiz Kaldı

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye