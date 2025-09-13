Erkan Taş, Osmancık Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Başpehlivan Oldu

Erkan Taş, Osmancık Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Başpehlivan

Çorum'un Osmancık ilçesinde düzenlenen Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali kapsamında gerçekleşen Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlık ünvanı Erkan Taş'ın oldu.

Osmancık Belediyesi tarafından organize edilen etkinliğe toplam 750 sporcu katıldı; bunların 32'si başpehlivan olarak mindere çıktı. Güreşler boyunca kıyasıya mücadeleler yaşandı ve finalde Erkan Taş ile Bekir Eryücel karşı karşıya geldi.

Final maçını kazanan Erkan Taş, başpehlivanlığın sahibi olurken, üçüncülüğü ise Mustafa Taş ile Serhat Elvan paylaştı.

Ağalık ve Ödül Töreni

Güreşlerin ağalık ihalesini 5 milyon 19 bin lira ile iş insanı Yasin Akça kazandı. Dereceye giren pehlivanlara ödüller, MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Osmancık Kaymakamı Furkan Duman ve Belediye Başkanı Ahmet Gelgör tarafından takdim edildi.

Festival kapsamında düzenlenen bu geleneksel etkinlik, bölge sporunun ve kültürel mirasın canlı tutulmasına katkı sağlamaya devam ediyor.

