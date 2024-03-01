Erken emekli olmak için bu şart yetiyor! EYT'yi kaçıran bir de buna baksın

Maluliyet aylığında öncelikle kazanma gücü kaybının derecesi belirlenir. Bir kişinin çalışma yeteneği, sağlık departmanının raporuna göre objektif olarak değerlendirilir. Bu rapor, çalışan kayıplarının yüzdesini hesaplamak için çeşitli sağlık sorunlarını kullanır. Kazanma gücünün en az %60'ını kaybeden kişiler maluliyet aylığı alma hakkına sahiptir.

Maluliyet aylığında öncelikle kazanma gücü kaybının derecesi belirlenir. Bu seviye, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve kişinin çalışma yeteneğini objektif olarak değerlendiren bir raporla belirlenir. Rapor, çalışan kayıp oranlarını hesaplamak için çeşitli sağlık sorunlarını kullanıyor. Kazanma gücünün en az %60'ını kaybeden kişiler ise maluliyet aylığı alma hakkına sahiptir. Kazanma gücü kaybının tespiti ve çalışamama nedeniyle emeklilik başvurusu yapılması Sosyal Sigortalar Kurumunun belirlediği esaslara göre yapılmaktadır. Başvuru süreci kapsamında sağlık raporları, şirket hekimi raporları, önceki tedavi kayıtları ve aynı zamanda da diğer tıbbi belgeler de istenebilir.

Bu belgelere ek olarak sigortalının iş ilişkisinin süresi, katkı payı durumu ve aynı zamanda diğer sosyal güvenlik gereksinimleri de değerlendirilir. Maluliyet aylığı almaya hak kazanan kişi, geçici veya kalıcı maluliyet aylığı alabilir. Maluliyet aylığı, çalışabilme yeteneği kaybının derecesine göre belirlenmiş olan oranlar üstünden hesaplanır ve belirli süre boyunca periyodik olarak ödenir. Ayrıca malulen emekliler sağlık hizmeti, ilaç ve diğer sosyal güvenlik haklarından da yararlanmaktadır.





Malulen emeklilik önemli bir Sosyal Güvenlik sorunudur ve dikkatle değerlendirilen bir başvuru sürecidir. Bu nedenle maluliyet ylığı alma prosedürünü doğru bir şekilde takip etmek ve gerekli tüm belgeleri ibraz etmek önemlidir. Dikkate alınması gereken bir diğer husus, maluliyet aylığı sürecinde sahte belgeler ya da rapor düzenlenmesi gibi yasa dışı eylemlerin son derece ağır yaptırımlarla sonuçlanabileceğidir. u nedenle emekli maaşı başvurusunda bulunanların, başvurularını hukuka uygun olarak yapmaları, doğru ve objektif bir şekilde değerlendirme sonucunda sağlık raporu sunmaları büyük önem taşıyor.

Bu nedenle engelli aylığı, sağlık sorunlarından dolayı çalışma yeteneğini kaybeden kişiler için sosyal güvenliği güvence altına alan hak olarak değerlendirilmektedir. Engelli aylıkları, ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun koşul ve prosedürlere uyulması koşuluyla, hak sahiplerine adil ve aynı zamanda güvenilir bir şekilde ödenmektedir.

1-10 Yıllık Sigorta Süresinin Olma Şartı

Bu çerçevede 10 yıllık fiili çalışma gerekmektedir. Sigortaya 10 yıl önce başlamak yeterli değildir, 10 yıllık sigortalılık süresi gerekmektedir.

2-1800 Gün Prim Ödeme Olma Şartı

En az 1800 günlük prim ödemiş olmanız gerekmektedir. Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi eksik prim, engellilik nedeniyle emeklilikten önce toplu olarak ödenebilmektedir. Dolayısıyla bu koşul daha sonra karşılanabilir.

3-Sigortalıların başkalarının sürekli bakımına muhtaç hale gelecek derecede malul olmaları halinde, sigortalılık süresine bakılmaksızın 1.800 gün maluliyet, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödemiş olmaları şartı geçerli olacaktır.

Bu koşul 10 yıllık poliçe süresine istisna olarak getirildi. Dolayısıyla başkasının bakımına muhtaç bir engelli, 1.800 günlük sigorta primi, yaşlılık sigortası primi ve ölüm sigortası primi ödeyerek engellilikten emekli olabiliyor. Yukarıda belirtildiği gibi, bu ikramiyeler daha sonra toplu olarak da ödenebilir.

Kişinin başka birinin bakımını gerektirecek bir engeli olup olmadığı konusunda sağlık yetkilisinden rapor alınması gerekmektedir. Bu hastaneye yönlendirmelerin de sosyal sigorta kurumu sorumlusu tarafından yapılması gerekmektedir.

4- Malullük Durumunun Sigortalının İşe Girmesinin Ardından Ortaya Çıkmış Olması Şartı

Sigortalının maluliyet nedeniyle emekli olabilmesinde maluliyetin işe girdikten sonra ortaya çıkması gerekir. Ancak başvuru yapabilmek için işten ayrılmış olmanız gerekmektedir.

5-Malulük Halini Gösteren Maluliyet Raporu Alınma Şartı

İşle ilgili bir kaza veya hastalık sonucu çalışabilecek durumda olup olmadığınızı belirlemek için sigortalınızın sağlık departmanından tam bir sakatlık raporu almanız gerekir.