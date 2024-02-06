Erken emeklilik için yeni şans! Bu meslekleri yapanlar dilekçesini hazırlasın

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından açıklanan yıpranma payı ile erken emekli olabilecek meslekler listesi, ağır işlerde çalışanlar için bir avantaj sunuyor. Bu yeni düzenleme, emeklilik sürecinde yıpranma payı kazanmak isteyenleri ilgilendiriyor ve belirli meslek gruplarına 180 gün ekstra yıpranma hakkı tanıyor. İşte detaylar...





ERKEN EMEKLİ OLABİLECEK MESLEKLER LİSTESİ

Türkiye'deki farklı sektörlerde çalışan milyonlarca kişi için erken emeklilik hayali, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan bu açıklama ile bir adım daha gerçekleşmiş oldu. Yıpranma payı ile erken emekli olabilecek meslekler arasında yer alan ağır işlerde çalışanlar, her yıl için emekliliklerine 60 ila 90 gün eklemelerine rağmen, belirli meslek gruplarına ayrıcalıklı olarak 180 gün ekstra yıpranma hakkı elde ediyorlar.

Ancak bu avantajdan faydalanmak isteyenlerin, belirli koşulları yerine getirmeleri gerekiyor. Bu koşullar, ilgili meslek gruplarına göre değişiklik gösteriyor ve başvuruda bulunmak isteyenlerin belirli kriterlere uymalarını gerektiriyor. Ağır iş kollarında çalışan ve erken emekli olmak isteyen bireylerin, belirlenen şartları yerine getirerek bu yıpranma payı avantajından yararlanmaları mümkün olacak.





Bu düzenleme, emeklilik sürecinde ağır çalışma koşullarına maruz kalan çalışanlara bir tür ödül olarak görülebilir. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun meslek gruplarına göre farklılaştırdığı yıpranma payı ile erken emekli olma imkanı, emekçilere daha iyi bir emeklilik perspektifi sunmayı amaçlıyor.

Sonuç olarak, bu açıklama, emeklilik sistemine getirilen yeni bir düzenleme olarak dikkat çekiyor ve belirli meslek gruplarındaki çalışanlara erken emeklilik yolunda avantajlar sağlıyor. Ancak bu avantajlardan faydalanmak isteyenlerin belirli şartlara uymaları ve başvuru süreçlerini doğru bir şekilde takip etmeleri gerekiyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun duyurusuna göre, erken emeklilik hakkından yararlanabilecek meslekler ve bu meslek gruplarına göre belirlenen faydalanma süreleri şu şekilde açıklandı:

180 Gün Faydalananlar:

Madencilik ve yeraltı işleri.

90 Gün Faydalananlar:

Cıva üretimi işleri,

Asit imalatı yapan atölye ve fabrikalar,

Sahil Güvenlik Komutanlığı,

Emniyet, polis ve MİT mensupları,

TBMM yasama organı üyeleri,

Radyoaktif işlerde çalışanlar,

Türk Silahlı Kuvvetleri,

Demir ve çelik fabrikalarında çalışanlar,

Ceza İnfaz Kurumu personelleri,

Basın ve gazetecilik işlerinde görev yapanlar,

TRT’de haber hizmetinde görevli olanlar,

Cumhurbaşkanlığı yardımcıları ve bakanlar.

60-90 Gün Faydalananlar:

Kurşun ve arsenik işlerinde çalışanlar,

Su altında çalışmayı gerektiren işlerde görev yapanlar.

60 Gün Faydalananlar:

Alüminyum, kok, döküm ve çimento fabrikaları işçileri,

Hemşireler,

Ebeler,

Cam fabrika ve atölyelerinde çalışanlar,

Termik santrallerde görev yapanlar,

İtfaiye ve yangın söndürme işlerinde görevli olanlar,

İhtiyat pilotları,

Diş doktoru,

Hasta bakıcı hemşireler,

Toplum sağlığı teknisyenleri,

Eczacılar,

Doktorlar.

Bu meslek gruplarına ait çalışanlar, belirlenen gün sayısına ulaştıklarında erken emeklilik hakkından yararlanabilecekler. Ancak her bir meslek grubunun avantajlarından faydalanabilmek için belirlenen şartlar ve süreçlere uyum sağlanması önemlidir. Bu açıklama, belirli çalışma koşullarına maruz kalan meslek gruplarına yönelik bir ödül ve destek olarak değerlendirilebilir, ancak başvuru süreçlerinin dikkatlice takip edilmesi gerekmektedir.