Ermenek Baraj Gölü: Torosların Eteklerinde Turkuaz Güzellik

Karaman'ın Ermenek ilçesinde, Toros Dağları eteklerinde yer alan Ermenek Baraj Gölü, turkuaz rengi ile görenleri kendine hayran bırakıyor.

Çam, ardıç ve sedir ağaçlarıyla çevrili bu eşsiz göl, bölgenin önemli turizm destinasyonlarından biri olma özelliği taşıyor. Ziyaretçiler için sunmuş olduğu doğal güzellikler, her yıl birçok turisti kendine çekiyor.

Nadire Kanyonu'nda Tekne Turu

Ermenek Baraj Gölü, Ambar Boğazı'ndan başlayarak Nadire Köprüsü'nde sona eren 9 kilometre uzunluğundaki Nadire Kanyonu'nda düzenlenen tekne turlarıyla da keşfediliyor. Bu eşsiz yolculuk, doğaseverlere unutulmaz anlar yaşatıyor.

Kanyonun, yer yer yaklaşık 250 metre yüksekliğindeki sarp kayalıkları ve suyun büyüleyici rengi, ziyaretçilere muhteşem manzaralar sunmaktadır.

Ziyaretçi Yorumları

Bölgeyi ziyaret eden Ümit Aslan, "Mavi ile yeşilin birleştiği rotadayız, gölün turkuaz maviliği bizi çok etkiledi. Kanyonla birleşince bambaşka görüntü ortaya çıkıyor." diyerek deneyimlerini paylaştı.

Bir diğer ziyaretçi olan Melike Baştuğ ise baraj gölünün doğal güzelliklerine hayran kaldığını belirterek, "Baraj gölü, turkuaz rengiyle göz kamaştırıyor." ifadelerini kullandı.

Ermenek Baraj Gölü, sunduğu eşsiz manzaraları ve doğal güzellikleriyle hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Karaman'da Toros Dağları eteklerine kurulu Ermenek ilçesindeki baraj gölü, turkuaz rengiyle ziyaretçilerini etkiliyor. Ziyaretçiler, baraj gölü içinde Ambar Boğazı'ndan başlayan ve Nadire Köprüsü'nde son bulan 9 kilometre uzunluğundaki Nadire Kanyonu'nu tekneyle gezebiliyor.

Karaman'da Toros Dağları eteklerine kurulu Ermenek ilçesindeki baraj gölü, turkuaz rengiyle ziyaretçilerini etkiliyor. Ziyaretçiler, baraj gölü içinde Ambar Boğazı'ndan başlayan ve Nadire Köprüsü'nde son bulan 9 kilometre uzunluğundaki Nadire Kanyonu'nu tekneyle gezebiliyor.