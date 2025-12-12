Ermenek Devlet Hastanesi'ne Hastalardan Teşekkür Mektupları

Karaman Ermenek İlçe Devlet Hastanesi, tedavilerini yaptığı hasta ve yakınlarından gelen teşekkür mektupları ile memnuniyeti kayıt altına aldı.

Hastanenin imkanları dahilinde yapılan tetkik ve tedavilerden memnun kalan hasta ve yakınları, özellikle doktorlar ve sağlık personelinin gösterdiği ilgi için teşekkürlerini mektupla iletti.

Hizmetlerde Hız ve Güven Öne Çıkıyor

Ermenek Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Rıdvan Tunç, "Amacımız, vatandaşımızın şifayı uzaklarda aramasına gerek kalmadan, en üst düzey sağlık hizmetini hastanemiz imkanları dahilinde kendi memleketinde almasını sağlamaktır." dedi.

Dr. Tunç, "Tomografi, endoskopi, utrasonografi başta olmak üzere birçok tahlil ve tetkikin aynı gün içinde yapılıyor olması, çevre il ve ilçelerdeki vatandaşların hastanemizi tercih sebebidir. Hastalarımızın memnuniyeti ve güveni, bizim en büyük motivasyon kaynağımızdır" ifadelerini kullandı.

