Ermenistan Askerleri Nahçıvan'daki Azerbaycan Mevzilerine Saldırdı

Ermenistan Açık Hedefte

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'a bağlı askeri birliklerin, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Azerbaycan mevzilerini hedef aldığını açıkladı.

Olayın Detayları

Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamalara göre, yerel saatle 10.50 civarında, Nahçıvan'ın Sederek ilçesine bağlı Haydarabat köyü yönünde, Ermenistan güçleri ateş açtı. Bu durum, bölgedeki gerginliğin arttığını gösteriyor.Azerbaycan'ın Tepkisi

Azerbaycan askerleri, kendilerine yapılan bu saldırıya anında karşılık verdiklerini duyurdu. Her iki tarafın da yaşanan gelişmelere dikkatle yaklaşması gerektiği vurgulandı.