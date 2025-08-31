DOLAR
Ermenistan-Çin İlişkileri 'Stratejik Ortaklık' Düzeyine Yükseltildi

Başbakan Nikol Paşinyan, Çin ziyareti sırasında ilişkilerin 'Stratejik Ortaklık' düzeyine yükseltildiğini, Şi Cinping ile görüşme sonrası X hesabından duyurdu.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 12:21
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 12:21
Paşinyan'dan Şi ile görüşme sonrası açıklama

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin Çin ile ilişkilerinin "Stratejik Ortaklık" düzeyine yükseltildiğini açıkladı.

Paşinyan, Çin ziyareti kapsamında, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesine ilişkin olarak, ABD merkezli X sosyal medya platformu hesabından paylaşım yaptı.

"Çin ziyaretim sırasında ilişkilerimizin (Ermenistan-Çin) Stratejik Ortaklık düzeyine yükseltildiğini duyurmaktan memnuniyet duyarım." ifadesini kullanan Paşinyan, Şi ile görüşmesinin ardından söz konusu "dönüm noktasının" iki ülke dostluğunu daha da derinleştireceğine ve işbirliği konusunda yeni ufuklar açacağına inandığını belirtti.

