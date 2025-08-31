Ermenistan-Çin İlişkileri 'Stratejik Ortaklık' Düzeyine Yükseltildi

Paşinyan'dan Şi ile görüşme sonrası açıklama

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin Çin ile ilişkilerinin "Stratejik Ortaklık" düzeyine yükseltildiğini açıkladı.

Paşinyan, Çin ziyareti kapsamında, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesine ilişkin olarak, ABD merkezli X sosyal medya platformu hesabından paylaşım yaptı.

"Çin ziyaretim sırasında ilişkilerimizin (Ermenistan-Çin) Stratejik Ortaklık düzeyine yükseltildiğini duyurmaktan memnuniyet duyarım." ifadesini kullanan Paşinyan, Şi ile görüşmesinin ardından söz konusu "dönüm noktasının" iki ülke dostluğunu daha da derinleştireceğine ve işbirliği konusunda yeni ufuklar açacağına inandığını belirtti.