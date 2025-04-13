Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan: Türkiye ile İlişkilerin Normalleşmesi Hedefleniyor

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan'dan Önemli Açıklama

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Türkiye ile ilişkiler hakkında dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Nitelikli görüşmelerin gerçekleştiğini vurgulayan Mirzoyan, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin tesisi ve sınırların açılması dahil, ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi hedefinin benimsendiğini söyledi.

İş Birliği Vurgusu

Bakan Mirzoyan, her iki tarafın da bu hedefe ulaşmak için iş birliğine açık olduğunu dile getirerek, olumlu adımlar atılması gerektiğinin altını çizdi. Türkiye ile olan ilişkilerin geliştirilmesi konusundaki kararlılık, uluslararası arenada da önemli bir mesaj olarak değerlendiriliyor.

Bu gelişmeler, Türkiye ve Ermenistan arasında uzun süredir beklenen bir diyalog ortamı yaratma potansiyeline işaret ediyor. Diplomatik çabaların artmasıyla birlikte, iki ülkenin ilişkileri normalleştirme yolunda ilerleyip ilerlemeyeceği merakla takip ediliyor.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu kapsamında bulunduğu kentte, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu kapsamında bulunduğu kentte, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.