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Ermenistan Ordusu Sınırda Azerbaycan Mevzilerine Ateş Açtı

Ermenistan ordusu, Laçın'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı bazı detayları paylaştı.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 12:08
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 12:08
Ermenistan Ordusu Sınırda Azerbaycan Mevzilerine Ateş Açtı

Ermenistan Ordusu, Azerbaycan Mevzilerine Ateş Açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan birliklerinin, Laçın'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını resmi olarak duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gorus ilinin Dığ ve Hanazah köylerindeki Ermenistan mevzilerinden, dün yerel saatle 22.00 sularında, Laçın ilinin Zabuh ve Cağazur köyleri istikametindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açıldığı belirtildi.

Ayrıca, son günlerde Ermenistan ordusunun, Azerbaycan mevzilerine birkaç kez ateş açtığına dikkat çekildi. Bu olay, iki ülke arasındaki gerginliğin artmasına neden olabilecek yeni bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

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