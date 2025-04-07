Ermenistan Ordusu Sınırda Azerbaycan Mevzilerine Ateş Açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan birliklerinin sınırda yer alan Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını resmi olarak açıkladı.

Açıklamada, 6 Nisan akşamından 7 Nisan saat 04.30'a kadar, Ermenistan mevzilerinin Gorus, Karakilise, Başargeçer, Keşişkend, Tovuzgala ve Çemberek yönlerinde Azerbaycan’a yönelik ateş açtığı belirtiliyor.

Bakanlık, Azerbaycan birliklerinin ise bu saldırılara karşılık verdiğini de vurguladı. Sınır hattındaki bu gerginlik, iki ülke arasındaki ilişkilerin hassasiyetini bir kez daha gözler önüne seriyor.