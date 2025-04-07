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Ermenistan Ordusu Sınırda Azerbaycan Mevzilerine Ateş Açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 07.04.2025 11:52
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 11:52
Ermenistan Ordusu Sınırda Azerbaycan Mevzilerine Ateş Açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan birliklerinin sınırda yer alan Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını resmi olarak açıkladı.

Açıklamada, 6 Nisan akşamından 7 Nisan saat 04.30'a kadar, Ermenistan mevzilerinin Gorus, Karakilise, Başargeçer, Keşişkend, Tovuzgala ve Çemberek yönlerinde Azerbaycan’a yönelik ateş açtığı belirtiliyor.

Bakanlık, Azerbaycan birliklerinin ise bu saldırılara karşılık verdiğini de vurguladı. Sınır hattındaki bu gerginlik, iki ülke arasındaki ilişkilerin hassasiyetini bir kez daha gözler önüne seriyor.

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