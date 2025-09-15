Ermenistan pasaport damgelerinden Ağrı Dağı simgesini kaldırdı

Ermenistan hükümeti, ülkeye giriş ve çıkışlarda pasaportlara vurulan damgalardan Ağrı Dağı simgesinin çıkarılmasına karar verdi.

Ermenistan basınında çıkan haberlere göre hükümet, pasaport damgalarında bazı değişiklikler yaptı.

Uygulama tarihi

1 Kasım 2025'ten itibaren Ağrı Dağı simgesi bulunan damgalar kullanılmayacak.

Bakanın açıklaması

Ermenistan Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Arsen Torosyan yaptığı açıklamada, Kararın gerekçesi çok basit. Damgalar, sınırları geçmenin modern gerekliliklerine ve gerçek Ermenistan ideolojisine uygun hale getirildi. ifadesini kullandı.