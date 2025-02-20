Ermenistan ve Hindistan'dan Askeri İşbirliği Genişlemesi

Hindistan ile Askeri İşbirliği Derinleşiyor

Ermenistan, 2022'den bu yana silah ithalatında bulunduğu Hindistan ile savunma alanındaki işbirliğini genişletmek için görüşmelerini sürdürüyor. Aa muhabirinin edindiği bilgilere göre, Ermenistan'ın Hindistan ile askeri işbirliği, 2. Karabağ Savaşı sonrası yapılan silah tedarikleri ışığında şekilleniyor.

Aero India 2025 Etkinliği

Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan, 10-14 Şubat tarihlerinde Hindistan'da düzenlenen Aero India 2025 hava gösterisine katıldı. Bu etkinlikte, iki ülke savunma bakanlıkları ve sanayii yetkilileri arasında önemli temaslarda bulunuldu. Bakan Papikyan, Genelkurmay Başkanı General Anil Chauhan ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Etkinliğin ardından, bakanlık yetkilileri ve askerlerin katıldığı bir toplantının yapıldığı duyuruldu. Toplantının, savunma alanındaki işbirliğinin genişletilmesine yönelik olduğu ifade edildi.

Yeni Silah Tedarikleri İçin Anlaşmalar Yapıldı

12 Şubat’ta, Savunma Sanayi Komitesi Başkanı Aram Civanyan ile Savunma Bakan Yardımcısı Karen Brutyan ve Hindistan Savunma Araştırma ve Geliştirme Teşkilatı (DRDO) Başkanı Dr. Samir V. Kamat başkanlığındaki heyetler arasında gerçekleştirilen toplantıda, askeri-teknoloji alanında işbirliğinin geliştirilmesi konusunda mutabakata varıldığı açıklandı.

Ermenistan'ın Savunma Politikaları

Ermenistan, 2. Karabağ Savaşı sonrasında kaybettiği silahları yerine koymak ve ordusunu modernize etmek için, Hindistan'ın yanı sıra Fransa, ABD, Yunanistan ve Güney Kore gibi ülkelerle de savunma işbirliği projeleri geliştirmeye başladı. 2020'de imzalanan 2 milyar dolarlık savunma anlaşmaları, bu işbirliğinin temelini oluşturmaktadır.

Ermenistan'ın Hindistan ile olan askeri ilişkileri, her ne kadar savunma amaçlı olarak tanımlansa da, bu silahların saldırı maksatlı olarak da kullanılabileceği yönünde değerlendirmeler mevcut.

Silah İthalatında Hindistan'ın Yükselişi

Ermenistan, 15 Mayıs 2024 tarihinde imzalanan 600 milyon dolarlık silah siparişiyle Hindistan'ın bir numaralı silah ithalatçısı oldu. Ermenistan, bu süreçte toplar, füze sistemleri, mobil radarlar gibi çok çeşitli ağır silahlar ve piyade teçhizatı almayı planlıyor.

Hindistan'dan yapılan silah siparişleri arasında, Eylül 2022’de yaklaşık 245 milyon dolarlık Pinaka çok namlulu roketatarlar ve Akash 1S hava savunma sistemi gibi modern teknolojiye sahip ürünler yer alıyor.

Gelecek Projeksiyonları

Benzer şekilde, Ermenistan, Kasım 2023’te Hint Zen Anti-Drone System’den 41 milyon dolarlık İHA'lara karşı kullanılacak savunma sistemleri sipariş etti. Ayrıca, 4 adet Su-30SM savaş uçağının modernizasyonu ve yeni nesil Astra BVR (görüş ötesi menzilli) havadan havaya füzeler temini planlanıyor.

Ermenistan, Hindistan ile daha fazla işbirliği yapmak ve savunma gücünü artırmak için sürekli olarak yeni projeler üzerinde çalışıyor.