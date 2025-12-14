ERSİAT Sosyal Sorumluluk Toplantısında: Şehit ve Gazi Ailelerine Destek Öne Çıktı

Toplantıda destek mekanizmaları ve iş birliği gündemdeydi

Erciyes İstişare ve İş İnsanları Topluluğu (ERSİAT), Kayseri ve Türkiye gündemindeki konuları değerlendirmeye devam ediyor. Bu ayki toplantının ana gündem maddesi, şehit ve gazi aileleri, kimsesiz çocuklar ve ihtiyaç sahibi ailelere sunulabilecek destekler oldu.

Başkanlığını İsmail Ejder'in üstlendiği ERSİAT, Talas Tokana Restoran'da düzenlenen kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Organizasyonda ERSİAT başkan ve üyelerinin yanı sıra Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ve cemiyet yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

Toplantıda, ihtiyaç sahiplerine yönelik somut destek modelleri, ortak projeler ve yerel paydaşlarla iş birliği olanakları masaya yatırıldı. Katılımcılar, sosyal sorumluluk çalışmalarının sürdürülebilirliği ve etkisinin artırılmasına yönelik adımlar üzerinde fikir alışverişinde bulundu.

ERSİAT Başkanı İsmail Ejder, toplantının çok verimli geçtiğini belirterek, birlik ve beraberlik içinde topluma daha faydalı olabilmek için gayret gösterdiklerini söyledi. Ejder ayrıca, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu ile birlikte olmaktan duydukları memnuniyeti ifade ederek, cemiyet başkanı ve yönetim kurulu şahsında Kayseri basınına teşekkür etti.

ERCİYES İSTİŞARE VE İŞ İNSANLARI TOPLULUĞU (ERSİAT); KAYSERİ VE TÜRKİYE GÜNDEMİNDEKİ KONULARLA İLGİLİ İSTİŞARE TOPLANTILARINI SÜRDÜRÜYOR.