Ersoy: Cemevlerinin Kurumsallaşması ve Kültürel Aktarım Vurgusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmazın katılımıyla Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nda düzenlenen "Alevi İnanç Önderleri ve Cemevi Başkanları İstişare Toplantısı"nda, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy önemli açıklamalarda bulundu.

Ersoy'un açılış konuşması

Ersoy, konuşmasına Türk milletinin kültürel ve manevi zenginliğinin temsilcileriyle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek başladı. Kısa süre önce Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nin Hakk'a yürüyüşünün 754'üncü seneidevriyesi vesilesiyle Nevşehir'de buluştuklarını anımsatan Ersoy, ülke topraklarının gücünün farklılıkları zenginlik bilme ve ortak değerler etrafında kenetlenme olduğunu vurguladı.

Ersoy, bu birlikteliğin asırlardır milleti ayakta tutan hoşgörü, dayanışma, adalet ve kardeşlik anlayışı üzerine yükseldiğini belirterek Anadolu coğrafyasında yükselen "bir olalım, iri olalım, diri olalım" çağrısının önemine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sıkça dile getirdiği bu çağrının birliğin, beraberliğin sembolü olduğunu söyledi.

Kurumsallaşma ve gelecek vurgusu

Ersoy, toplantıda şu ifadeleri kullandı: "Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, başkanlığımızın çalışmaları sayesinde cemevlerimizin kurumsal yapısının güçlenmesi, inanç önderlerimizin fikir ve önerilerinin hayata geçirilmesi bizler için büyük önem taşımaktadır."

Ortak akıl ve istişareyle yürütülen çalışmaların milletin birliğine ve geleceğine güç katacağını belirten Ersoy, Mevlana'dan, Yunus'tan, Hacı Bektaş Veli Hazretlerinden öğrenilen sevgi, merhamet ve adalet öğretilerinin genç nesillere doğru şekilde aktarılmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca bu istişare toplantısında ortaya koyulacak fikirlerin hem bugünü hem de yarını şekillendireceğini ve bakanlık olarak kültürel mirası geleceğe taşımak için kararlı adımlar atılacağını ifade etti.

Ersin: İrfanın yarına taşınması gerektiği

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin de buluşmanın Alevi inancı ve kültürü açısından önemli bir adım olduğunu belirtti. Ersin, kurumun inanç ve kültürün yeni nesillere aktarılmasında kritik rol oynadığını vurgulayarak: "Anadolu'nun manevi miraslarından Alevi-Bektaşi irfanı geçmişimizden günümüze ve yarınımıza her zaman ışık olarak kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Ersin, irfanın inancı kültürle, kültürü ahlakla, ahlakı insan sevgisine taşıdığını ve Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı olarak bu mirası daha güçlü şekilde yarınlara taşımayı asli vazife olarak gördüklerini söyledi. İnanç önderleri, cemevi başkanları ve fikir insanlarının katkılarının bu süreçte paha biçilmez olduğunu ekledi.

Toplantının sonucu ve kapanış

Ersoy, toplantının hayırlı sonuçlar doğurmasını dileyerek katkı sunanlara teşekkür etti. Hıdır Abdal Ocağı Dedesi Ahmet Uğurlu da katılımcılara selam verip toplantının hayırlı olması için dua etti. Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı olarak sürdü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sol 3) ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (sol 2), Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nda "Alevi İnanç Önderleri ve Cemevi Başkanları İstişare Toplantısı"na katıldı. Toplantıda, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin (solda) ve Hıdır Abdal Ocağı Dedesi Ahmet Uğurlu (sol 4) de yer aldı.