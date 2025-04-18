DOLAR
38,17 -0,44%
EURO
43,55 -0,13%
ALTIN
4.083,76 -0,62%
BITCOIN
3.230.164,46 0,58%

Ersun Yanal'ın Babası Ural Yanal, Denizli'de Defnedildi

Teknik direktör Ersun Yanal'ın babası Ural Yanal, Denizli'de son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde taziyeler kabul edildi.

Yayın Tarihi: 18.04.2025 15:11
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 15:11
Ersun Yanal'ın Babası Ural Yanal, Denizli'de Defnedildi

Teknik direktör Ersun Yanal'ın babası Ural Yanal, 86 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi gördüğü özel hastanede vefat eden Yanal, dün son yolculuğuna uğurlandı.

Ural Yanal'ın cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı ve Pamukkale ilçesindeki Asri Mezarlık Camisi'ne getirildi. Burada, Teknik direktör Ersun Yanal taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine, Yanal'ın yakınlarının yanı sıra Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Marım ve İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç da katıldı.

Cenaze namazı, öğle vakti kılındıktan sonra Ural Yanal, 9 Nisan'da hayatını kaybeden eşi Bahriye Yanal'ın yanına defnedildi.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın (ortada) dün Denizli'de vefat eden babası Ural Yanal, Pamukkale...

Teknik direktör Ersun Yanal'ın (ortada) dün Denizli'de vefat eden babası Ural Yanal, Pamukkale ilçesindeki Asri Mezarlık Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Teknik direktör Ersun Yanal, burada taziyeleri kabul etti.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın (ortada) dün Denizli'de vefat eden babası Ural Yanal, Pamukkale...

Teknik direktör Ersun Yanal'ın (ortada) dün Denizli'de vefat eden babası Ural Yanal, Pamukkale ilçesindeki Asri Mezarlık Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Teknik direktör Ersun Yanal, burada taziyeleri kabul etti.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir'den Çığır Açan 'Sahipsiz Köpek' Kararı: Yeni Dönem Başlıyor

Adana'da Yaz Boyunca Ücretsiz Yüzme Kursu Müjdesi!

Erdoğan'dan Çiftçilere Zirai Don Desteği Müjdesi

Milyonların Beklediği Yapılandırma Geliyor: Bağkur, SSK ve Daha Fazlası!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ersun Yanal'ın Babası Ural Yanal, Denizli'de Defnedildi
2
Fethi Sekin Anısına 'Kahramanlar Ormanı' Açıldı
3
Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 2 Yaralı
4
Kayseri'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı
5
Başkentte 'Türkiye'nin Fikir Dergileri' Sempozyumu Gerçekleşti
6
Ayaş'ta Yüzyılın Doğalgaz Müjdesi!

Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi'nden İndirimli Konut Satışı!

Ayaş'ta Yüzyılın Doğalgaz Müjdesi!

Şanlıurfa'da 18 Nisan'da Elektrik Kesintisi Uyarısı!

Ticaret Bakanlığı'ndan Kooperatiflere Müjde: Destek Limitleri Rekor Artışla 1 Milyon TL'ye Ulaştı

Erdoğan'dan Çiftçilere Zirai Don Desteği Müjdesi

Milyonların Beklediği Yapılandırma Geliyor: Bağkur, SSK ve Daha Fazlası!

İzmir'de Denizin Üzerinde Yürüyebileceğiniz Gizli Cennet: Çıfıt Adası

TEİAŞ'tan Nisan Ayında 435 Kadrolu Personel Alımı Müjdesi

Karadeniz’den Gelen Sağanak Yağış Uyarısı: Hafta Sonu Hava Durumu

Eskişehir'den Çığır Açan 'Sahipsiz Köpek' Kararı: Yeni Dönem Başlıyor

Adana'da Yaz Boyunca Ücretsiz Yüzme Kursu Müjdesi!

22 Nisan Tatil mi? 23 Nisan'da Resmi Tatil Detayları Açıklandı!