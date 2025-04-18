Ersun Yanal'ın Babası Ural Yanal, Denizli'de Defnedildi

Teknik direktör Ersun Yanal'ın babası Ural Yanal, 86 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi gördüğü özel hastanede vefat eden Yanal, dün son yolculuğuna uğurlandı.

Ural Yanal'ın cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı ve Pamukkale ilçesindeki Asri Mezarlık Camisi'ne getirildi. Burada, Teknik direktör Ersun Yanal taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine, Yanal'ın yakınlarının yanı sıra Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Marım ve İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç da katıldı.

Cenaze namazı, öğle vakti kılındıktan sonra Ural Yanal, 9 Nisan'da hayatını kaybeden eşi Bahriye Yanal'ın yanına defnedildi.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın (ortada) dün Denizli'de vefat eden babası Ural Yanal, Pamukkale ilçesindeki Asri Mezarlık Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Teknik direktör Ersun Yanal, burada taziyeleri kabul etti.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın (ortada) dün Denizli'de vefat eden babası Ural Yanal, Pamukkale ilçesindeki Asri Mezarlık Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Teknik direktör Ersun Yanal, burada taziyeleri kabul etti.