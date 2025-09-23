Ertuğruloğlu, Aziz Sancar'a KKTC Kimliğini Takdim Etti

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar'a KKTC kimlik kartı ve vatandaşlığa kabul belgesini teslim etti.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 10:15
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 10:26
Ertuğruloğlu, Aziz Sancar'a KKTC Kimliğini Takdim Etti

Ertuğruloğlu, Aziz Sancar'a KKTC Kimliğini Takdim Etti

BM 80. Genel Kurul toplantıları kapsamında yapılan ziyaret

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, daha önce vatandaşlığa kabul edilen Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar'a KKTC kimlik kartı ile vatandaşlığa kabul belgesini takdim etti.

KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurul toplantıları kapsamında ABD'de bulunan Bakan Ertuğruloğlu, Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar'ı ziyaret etti.

North Carolina'daki Türk Kültür ve Toplum Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede, Prof. Dr. Sancar'a KKTC vatandaşlığına kabul belgesi ve KKTC kimlik kartı Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu tarafından teslim edildi.

Ziyaret sırasında Bakan Ertuğruloğlu'na, Bakanlık Müsteşarı Mustafa Lakadamyalı ve Danışman Selen Küçük de eşlik etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu (solda), daha önce...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu (solda), daha önce vatandaşlığa kabul edilen Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar'a (sağda), KKTC kimlik kartı ile vatandaşlığa kabul belgesini takdim etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu (solda), daha önce...

İLGİLİ HABERLER

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale'de Ümit Burunlular'ın Çalınan Tekerlekli Sandalyesi Bulundu
2
Kartalkaya Grand Kartal Otel yangını davası sürüyor
3
ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat
4
Ertuğruloğlu, Aziz Sancar'a KKTC Kimliğini Takdim Etti
5
Lee Jae Myung'tan ABD'ye uyarı: Georgia'daki ICE baskını tekrarlanmamalı
6
Adana'da 46 Yıl 10 Ay Hapis Cezasıyla Aranan Firari Yakalandı
7
ABD Yönetimi İsrail'i Batı Şeria İlhakı Konusunda Uyardı

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus