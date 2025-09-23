Ertuğruloğlu, Aziz Sancar'a KKTC Kimliğini Takdim Etti

BM 80. Genel Kurul toplantıları kapsamında yapılan ziyaret

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, daha önce vatandaşlığa kabul edilen Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar'a KKTC kimlik kartı ile vatandaşlığa kabul belgesini takdim etti.

KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurul toplantıları kapsamında ABD'de bulunan Bakan Ertuğruloğlu, Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar'ı ziyaret etti.

North Carolina'daki Türk Kültür ve Toplum Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede, Prof. Dr. Sancar'a KKTC vatandaşlığına kabul belgesi ve KKTC kimlik kartı Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu tarafından teslim edildi.

Ziyaret sırasında Bakan Ertuğruloğlu'na, Bakanlık Müsteşarı Mustafa Lakadamyalı ve Danışman Selen Küçük de eşlik etti.

