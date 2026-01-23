Erzin'de 47 Yıllık Sanayi Sitesi Yıkılıyor

1979'da açılan çarşıdaki 71 esnaf yeni sanayiye taşındı

Hatay’ın Erzin ilçesinde 47 yıldır hizmet veren küçük sanayi sitesinin yıkımına başlandı.

Erzin ilçesine 1979 yılında kazandırılan küçük sanayi sitesi, 71 esnafın ekmek kapısı konumundaydı. Çarşıda iş yeri bulunan esnaf, yıkım başlamadan kısa süre önce yeni sanayi sitesine yerleşti.

Çarşının boşaltılmasının ardından Erzin Belediyesi çalışmalarla yıkıma başladı.

Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu şu ifadeleri kullandı: "Yeni Sanayi Sitesinin yapımında emeği geçen Bakanlarımıza, Milletvekillerimize, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Öntürk’e, önceki dönem Belediye Başkanımız Ecz. Kasım Şimşek ve Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı İrfan Bila’ya teşekkür ediyorum. Bugün burada yıkımını gerçekleştirdiğimiz eski sanayi çarşısının yerine Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Öntürk’ün destekleriyle modern bir sosyal tesisleri hayata geçireceğiz"

