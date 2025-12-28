Sarıkamış’ta 111. Yıl: Kardan Heykellerle 'Beyaz Dram' Anılıyor

Sarıkamış Harekatı'nda donarak şehit düşen 90 bin Mehmetçik, harekatın 111. yıl dönümünde hüzün ve gururla anılmaya hazırlanıyor. Anma etkinliklerinin en dikkat çekici simgelerinden biri olan kardan heykeller için çalışmalar Kars'ın Sarıkamış ilçesinde tüm hızıyla sürdürüyor.

Kafkas Üniversitesi ekibi sahada

Kafkas Üniversitesi öğretim görevlileri ve öğrencilerinden oluşan bir ekip, eksi 15 derece dondurucu soğuğa rağmen Sarıkamış'ta kardan heykeller yapıyor. Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Muhammet Hanifi Zengin çalışmaları anlattı: 111. yılında Sarıkamış şehitleri anma programında şu anda Sarıkamış Kızılçubuk mevkiinde eski 15 derecede Sarıkamış dağlarında donarak şehit olan askerlerimizin anısına kardan heykel yapmaktayız. Burada 6 kişi çalışmaktayız. Hava soğuk, burası tam Kızılçubuk mevkii ve Osmanlı ordusunun burada son kez taarruz için toplandığı bir alan, biz de burada yapılacak program için kardan heykel yapmaya devam ediyoruz. 3-4 Ocak tarihi itibarıyla yapmış olduğumuz heykellerin açılışı yapılacak

Lojistik ve açılış planı

Heykellerin yapımı için çevreden yaklaşık 200 kamyon kar taşındı. Şu aşamada 6 kişilik bir ekiple Sarıkamış Kızılçubuk toplanma bölgesinde çalışmalar tamamlanıyor; tamamlanan eserlerin ardından ilçede törenlerin yapılacağı kayak merkezinde yeni kardan şehit heykellerinin yapımına başlanacak.

Açılış töreni 3-4 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek anma etkinlikleri kapsamında yapılacak ve kardan heykeller, Sarıkamış'ın 'Beyaz Dram'ını simgeleyecek.

SARIKAMIŞ’IN "BEYAZ DRAMI" KARDAN HEYKELLERLE CANLANIYOR(KARS-İHA)