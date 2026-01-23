Palgaz hatası Kocaeli'de mağdur etti: 5 ay boyunca başkasının 4 bin TL faturası ödendi

Kocaeli'de Palgaz'ın tesisat numarası karışıklığıyla bir vatandaş 5 ay boyunca tanımadığı kişinin 4 bin TL faturasını ödedi; kurumun 'Parayı gidip o kişiden isteyin' yanıtı tepki çekti.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 11:31
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 11:31
Palgaz hatası Kocaeli'de mağdur etti: 5 ay boyunca başkasının 4 bin TL faturası ödendi

Palgaz hatası Kocaeli'de mağdur etti: 5 ay boyunca başkasının 4 bin TL faturası ödendi

Olayın detayları

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşayan bir vatandaş, otomatik ödeme talimatı verdiği faturası için Palgaz’ın sistemsel hatası nedeniyle zor durumda kaldı. İddiaya göre tesisat numarasının başka bir aboneyle karışması sonucu, vatandaş 5 ay boyunca kendi faturası yerine tanımadığı birinin toplam 4 bin lira tutarındaki faturasını ödedi.

Durumu fark edip kuruma başvurduğunda karşılaştığı yanıt ise tepki çekti: "Parayı gidip o kişiden isteyin". Mağdur vatandaş, kurum yetkililerinin söz konusu çözümü önerdiğini belirtti.

Mağduriyet ve tepki

Olayı anlatan vatandaş, "Dalga geçer gibi cevap verdiler" diyerek tepkisini dile getirdi. "Kendi hataları yüzünden başkasının borcunu ödemişim. Üstelik bir de borcum olduğu mesajı geliyor. Gidip durumu anlattığımda ‘Karşı taraf kabul etmezse ne olacak?’ diye sordum; ‘O zaman yine gelirsiniz’ diyerek dalga geçer gibi cevap verdiler. Hem param gitti hem de kış günü doğalgazımın kesilmesiyle tehdit ediliyorum" ifadelerini kullandı.

Sayaç okuma sorunları ve yaygın şikayetler

Çayırova ve Gebze’deki birçok abone de benzer sorunlarla karşılaştığını belirtiyor. Vatandaşlar, pazar sabahı dahil günün her saati evde olmalarına rağmen telefonlarına "Adresinizde bulunamadığınız için sayacınız okunamadı" mesajı geldiğini söylüyor. Bazı abonelerin 4 ay boyunca sayaçları okunmadı, biriken borçlar ve aniden gelen yüksek faturalar nedeniyle kurumlara başvurdu.

Aboneler, müşteri hizmetlerine telefonla ulaşmakta güçlük çektiklerini, ulaştıklarında ise muhatap bulamadıklarını belirtiyor ve sosyal medya platformlarına şikayetlerini yazıyor. Bu durum, bölgedeki tüketiciler arasında ciddi rahatsızlık yarattı.

Beklenen müdahale

Palgaz aboneleri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve yetkililerden bu denetimsizliğe son verilmesini bekliyor. Kış ortasında hem maddi hem manevi mağduriyet yaşayan aboneler, Palgaz’ın ciddiyetsiz yönetim anlayışının bedelini ödediklerini öne sürdü ve ilgili kurumların soruşturma başlatmasını talep etti.

KOCAELİ'DE BİR VATANDAŞ ABONENİN TESİSAT NUMARASI SİSTEM HATASIYLA BAŞKASINA TANIMLANINCA, 5 AY...

KOCAELİ'DE BİR VATANDAŞ ABONENİN TESİSAT NUMARASI SİSTEM HATASIYLA BAŞKASINA TANIMLANINCA, 5 AY BOYUNCA TANIMADIĞI BİRİNİN 4 BİN LİRALIK FATURASINI ÖDEDİ. MAĞDUR VATANDAŞA VERİLEN "PARAYI GİDİP O KİŞİDEN İSTEYİN" CEVABI İSE 'PES' DEDİRTTİ.

ÇAYIROVA VE GEBZE’DEKİ BİRÇOK ABONE İSE ORTAK BİR DERTTEN MUZDARİP. VATANDAŞLAR, PAZAR SABAHI...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Pazaryeri Devlet Hastanesi’nde Sağlıkta Güçlü Hizmet Vurgusu
2
Çerçioğlu, Bakan Yardımcısı Okumuş’u Aydın’da Ağırladı
3
Bilkart Ulaşım Sistemiyle Bilecik'te Temassız Ulaşım
4
Bursalı Hayırsever Hanımlar Afganistan’da Su Kuyusu Açtı
5
Niğde Geven Balı'na Coğrafi İşaret ve Arıcılık Eğitimi
6
Sanal Kumar Bağımlılığı Alarmı: YEDAM Başvurularında İlk Sırada
7
Almanya'da Kalp Krizi: Aydınlı Gurbetçi Batıkan Bozkurt Hayatını Kaybetti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları