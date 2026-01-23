Palgaz hatası Kocaeli'de mağdur etti: 5 ay boyunca başkasının 4 bin TL faturası ödendi

Olayın detayları

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşayan bir vatandaş, otomatik ödeme talimatı verdiği faturası için Palgaz’ın sistemsel hatası nedeniyle zor durumda kaldı. İddiaya göre tesisat numarasının başka bir aboneyle karışması sonucu, vatandaş 5 ay boyunca kendi faturası yerine tanımadığı birinin toplam 4 bin lira tutarındaki faturasını ödedi.

Durumu fark edip kuruma başvurduğunda karşılaştığı yanıt ise tepki çekti: "Parayı gidip o kişiden isteyin". Mağdur vatandaş, kurum yetkililerinin söz konusu çözümü önerdiğini belirtti.

Mağduriyet ve tepki

Olayı anlatan vatandaş, "Dalga geçer gibi cevap verdiler" diyerek tepkisini dile getirdi. "Kendi hataları yüzünden başkasının borcunu ödemişim. Üstelik bir de borcum olduğu mesajı geliyor. Gidip durumu anlattığımda ‘Karşı taraf kabul etmezse ne olacak?’ diye sordum; ‘O zaman yine gelirsiniz’ diyerek dalga geçer gibi cevap verdiler. Hem param gitti hem de kış günü doğalgazımın kesilmesiyle tehdit ediliyorum" ifadelerini kullandı.

Sayaç okuma sorunları ve yaygın şikayetler

Çayırova ve Gebze’deki birçok abone de benzer sorunlarla karşılaştığını belirtiyor. Vatandaşlar, pazar sabahı dahil günün her saati evde olmalarına rağmen telefonlarına "Adresinizde bulunamadığınız için sayacınız okunamadı" mesajı geldiğini söylüyor. Bazı abonelerin 4 ay boyunca sayaçları okunmadı, biriken borçlar ve aniden gelen yüksek faturalar nedeniyle kurumlara başvurdu.

Aboneler, müşteri hizmetlerine telefonla ulaşmakta güçlük çektiklerini, ulaştıklarında ise muhatap bulamadıklarını belirtiyor ve sosyal medya platformlarına şikayetlerini yazıyor. Bu durum, bölgedeki tüketiciler arasında ciddi rahatsızlık yarattı.

Beklenen müdahale

Palgaz aboneleri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve yetkililerden bu denetimsizliğe son verilmesini bekliyor. Kış ortasında hem maddi hem manevi mağduriyet yaşayan aboneler, Palgaz’ın ciddiyetsiz yönetim anlayışının bedelini ödediklerini öne sürdü ve ilgili kurumların soruşturma başlatmasını talep etti.

