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Erzincan Belediye Başkanı Aksun, Anadolu Ajansı'nın 105. Yılını Kutladı

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Anadolu Ajansı'nın 105. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Yayın Tarihi: 06.04.2025 13:55
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 13:55
Erzincan Belediye Başkanı Aksun, Anadolu Ajansı'nın 105. Yılını Kutladı

Erzincan'dan Anadolu Ajansı'na Kutlama

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Anadolu Ajansı'nın 105. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Aksun, Anadolu Ajansı'nın tarihsel önemine vurgu yaparak, Türkiye'nin ulusal ve uluslararası alandaki başarılarına katkı sağladığını belirtti.

Basın ve Bilgi Paylaşımı

Mesajında, Anadolu Ajansı'nın kamuoyunu doğru bilgilendirme konusundaki kararlılığına değinen Aksun, "Anadolu Ajansı, her zaman güvenilir bilgi kaynağı olmuştur. 105 yıl boyunca sergilediği hizmetlerle basın dünyasında önemli bir yer edinmiştir" ifadelerini kullandı.

Sonuç olarak, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Anadolu Ajansı'nın 105. yılı vesilesiyle tüm gazetecilerin gününü kutladı ve ajansın başarılarının devamını diledi.

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