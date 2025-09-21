Erzincan Çayırlı'da 300 Koyun İHA Desteğiyle Bulundu
Jandarma ekiplerinin 10 saatlik araması sonucu koyunlar sahibine teslim edildi
Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde dağlık arazide kaybolan 300 koyun, jandarma ekiplerince yürütülen arama çalışmaları sonucu bulundu.
Yürekli köyünde yaşayan İ.K, küçükbaş hayvanlarını Kazamtepe mevkisinde otlatmak için dağlık araziye çıkardı. Havanın kararması üzerine otlatma bölgesine giden İ.K, sürünün bölgede olmadığını fark etti.
Hayvanlarını arayıp bulamayan sürü sahibi, jandarma ekiplerinden yardım talep etti. Jandarma Asayiş Timleri, çalışmalara insansız hava aracı (İHA) desteğiyle katılarak bölgede kapsamlı bir arama başlattı.
Ekiplerin yaklaşık 10 saat süren çalışmasının ardından, kayıp koyunlar sürünün çıkarıldığı yerden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Yayladüzü mevkisinde bulundu ve sahibine teslim edildi.
Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde dağlık arazide kaybolan 300 koyun, jandarma ekiplerince insansız hava aracı (İHA) desteğiyle yürütülen çalışmayla bulunup sahibine teslim edildi.