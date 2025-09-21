Erzincan Çayırlı'da 300 Koyun İHA Desteğiyle Bulundu

Çayırlı'da kaybolan 300 koyun, jandarma ekiplerinin İHA destekli 10 saatlik aramasıyla Yayladüzü'nde bulundu ve sahibine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 15:01
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 15:11
Erzincan Çayırlı'da 300 Koyun İHA Desteğiyle Bulundu

Erzincan Çayırlı'da 300 Koyun İHA Desteğiyle Bulundu

Jandarma ekiplerinin 10 saatlik araması sonucu koyunlar sahibine teslim edildi

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde dağlık arazide kaybolan 300 koyun, jandarma ekiplerince yürütülen arama çalışmaları sonucu bulundu.

Yürekli köyünde yaşayan İ.K, küçükbaş hayvanlarını Kazamtepe mevkisinde otlatmak için dağlık araziye çıkardı. Havanın kararması üzerine otlatma bölgesine giden İ.K, sürünün bölgede olmadığını fark etti.

Hayvanlarını arayıp bulamayan sürü sahibi, jandarma ekiplerinden yardım talep etti. Jandarma Asayiş Timleri, çalışmalara insansız hava aracı (İHA) desteğiyle katılarak bölgede kapsamlı bir arama başlattı.

Ekiplerin yaklaşık 10 saat süren çalışmasının ardından, kayıp koyunlar sürünün çıkarıldığı yerden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Yayladüzü mevkisinde bulundu ve sahibine teslim edildi.

Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde dağlık arazide kaybolan 300 koyun, jandarma ekiplerince insansız...

Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde dağlık arazide kaybolan 300 koyun, jandarma ekiplerince insansız hava aracı (İHA) desteğiyle yürütülen çalışmayla bulunup sahibine teslim edildi.

Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde dağlık arazide kaybolan 300 koyun, jandarma ekiplerince insansız...

İLGİLİ HABERLER

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İngiltere, Filistin Devleti'ni Resmen Tanıdı
2
Anthony Albanese: Avustralya, Filistin Devleti'ni Tanıdı
3
Eskişehir'de Tefecilik Operasyonu: 10 Şüpheli Gözaltına Alındı
4
Ardahan'da Eylülde Kar Sürprizi: Küçükbaş Sürüleri Zor Anlar Yaşadı
5
Pakistan Ordusu: Hayber Pahtunhva'da TTP Bağlantılı 7 Militan Etkisiz Hale Getirildi
6
Özgür Özel: 22. Olağanüstü Kurultay'da Verilen Güç Adaletin Emanetidir
7
İzmir Buca'da Çöpler Sokakları Sardı, Vatandaşlar Tepkili

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü