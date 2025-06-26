Erzincan'da 3. Ordu İç Güvenlik Şehitler Anıtı Yeniden Açıldı

Erzincan'da 3. Ordu İç Güvenlik Şehitler Anıtı'nın Açılışı Gerçekleştirildi

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın 2234. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle 3. Ordu İç Güvenlik Şehitleri Anıtı, restore edilerek ziyaretçilerine kapılarını açtı. 1997 yılında tamamlanan anıt, yapılan onarım ve peyzaj çalışmalarıyla yenilendi.

Vali Hamza Aydoğdu'nun Açıklamaları

Açılış töreninde, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, anıtın restorasyon sürecine ilişkin bilgiler verdi. Aydoğdu, öğretmenler, öğrenciler ve askerler tarafından yapılan onarımlar neticesinde anıtın tamamlandığını belirtti.

Vali Aydoğdu, "Bu anıt, vatana, millete ve bayrağa canlarını feda eden kahraman şehitlerimizin anısını yaşatacak önemli bir eser. Onların fedakarlığını ve cesaretini sonsuza dek hatırlatacak bir sembol" dedi. Gerçekleşen restorasyon için başta 3. Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür etti.

Ziyaret Bilgileri

Vatandaşlar, anıtı haftanın çarşamba, cuma, cumartesi ve pazar günleri 10.00 - 17.00 saatleri arasında ziyaret edebilecekler.

Açılış Törenine Katılanlar

Açılış etkinliğine 3. Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Murat Ataç, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ve birçok protokol üyesi ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın 2234. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle restore edilen 3. Ordu İç Güvenlik Şehitleri Anıtı’nın açılışı gerçekleştirildi. Kentte 1997 yılında yapımı tamamlanan ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş yıl dönümü münasebetiyle restore edilen 3. Ordu İç Güvenlik Şehitleri Anıtı törenle ziyaretçilerine açıldı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın 2234. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle restore edilen 3. Ordu İç Güvenlik Şehitleri Anıtı’nın açılışı gerçekleştirildi. Kentte 1997 yılında yapımı tamamlanan ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş yıl dönümü münasebetiyle restore edilen 3. Ordu İç Güvenlik Şehitleri Anıtı törenle ziyaretçilerine açıldı.