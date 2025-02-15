Erzincan'da 32 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 3 Zanlı Tutuklandı

Erzincan'da Düzensiz Göçmen Operasyonu

Erzincan'da, tır dorsesi ile araçta yasa dışı yollarla ülkeye girdiği belirlenen 32 düzensiz göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığını önlemek amacıyla gerçekleştirdikleri çalışmalar neticesinde, uygulama noktasında bir tır ve aracı durdurdu.

Yapılan Operasyon ve Gelişmeler

Yapılan arama sonucunda, tırın dorsesi ve araç içerisinde, ülkeye yasa dışı yollarla girmeye çalıştığı tespit edilen 32 düzensiz göçmen ele geçirildi. Söz konusu göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilerek geri gönderme merkezine sevk edildi.

Öte yandan, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan E.G, K.U ve K.B isimli şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, zanlıların tutuklanmasına karar verdi.

Bu yakalama, Erzincan'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonlarının daha geniş bir çerçevede sürdürülmesi için önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.