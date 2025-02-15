Erzincan'da 32 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 3 Zanlı Tutuklandı

Erzincan'da tır dorsesinde 32 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 16:56
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 16:56
Erzincan'da 32 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 3 Zanlı Tutuklandı

Erzincan'da Düzensiz Göçmen Operasyonu

Erzincan'da, tır dorsesi ile araçta yasa dışı yollarla ülkeye girdiği belirlenen 32 düzensiz göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığını önlemek amacıyla gerçekleştirdikleri çalışmalar neticesinde, uygulama noktasında bir tır ve aracı durdurdu.

Yapılan Operasyon ve Gelişmeler

Yapılan arama sonucunda, tırın dorsesi ve araç içerisinde, ülkeye yasa dışı yollarla girmeye çalıştığı tespit edilen 32 düzensiz göçmen ele geçirildi. Söz konusu göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilerek geri gönderme merkezine sevk edildi.

Öte yandan, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan E.G, K.U ve K.B isimli şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, zanlıların tutuklanmasına karar verdi.

Bu yakalama, Erzincan'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonlarının daha geniş bir çerçevede sürdürülmesi için önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı
2
İzmir'de Bariyere Çarpan Araçta Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti
3
Bursa'da Silahlı Cinayet: Şüpheli Derviş Ö. Yakalandı
4
Giresun'da Kamyon-Otomobil Çarpışmasında 3 Kişi Hayatını Kaybetti
5
Aydın'da Go-Kart Kazası: Ralliçi Ömer Tolon Ambulans Helikopterle İzmir'e Nakledildi
6
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Merkez Birimleri İstişare Toplantısı'nda Önemli Açıklamalar
7
MİT, Atatürk'ten Mülakat İsteyen İngiliz Kadın Hakkında Rapor Hazırladı

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor