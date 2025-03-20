Erzincan'da 4,2 Büyüklüğünde Deprem: Can ve Mal Kaybı Yok

Erzincan'da meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremin ardından can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 22:27
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 22:27
Erzincan'da 4,2 Büyüklüğünde Deprem: Can ve Mal Kaybı Yok

Erzincan'da 4,2 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti

Erzincan, 4,2 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, depremin merkez üssü Erzincan'ın Tercan ilçesi olarak kaydedildi. 21.33'te meydana gelen sarsıntının derinliği ise 6,98 kilometre olarak belirlendi.

Vali Aydoğdu'dan Açıklama

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, deprem sonrası etkilenenlerin geçmiş olsun dileklerini iletti. Vali Aydoğdu, şu ifadelere yer verdi: "Meydana gelen depremin ardından ilgili birimlerimiz saha taramalarına başlamış olup, şu ana kadar can ve mal kaybına yönelik olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ayrıca vatandaşlarımız tarafından da ilgili kurumlarımıza şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir."

Yetkililerin başlattığı taramalar sürerken, bölgedeki vatandaşların güvenliği için gerekli önlemler alınmaya devam ediyor.

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