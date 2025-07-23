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Erzincan'da 449 Polis Adayı Mezun Oldu

Erzincan'da eğitimlerini tamamlayan 449 polis adayı, düzenlenen törenle mezuniyet heyecanı yaşadı.

Yayın Tarihi: 23.07.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 14:54
Erzincan'da 449 Polis Adayı Mezun Oldu

Erzincan'da Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti

Erzincan'da, Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM)'nde eğitimlerini tamamlayan 449 polis adayı, mezuniyet töreninde yemin etti. 31. Dönem Mezuniyet Töreni, POMEM Spor Salonu'nda saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Aydoğdu'nun Anlamlı Mesajı

Mezuniyet töreninde konuşma yapan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, polislik mesleğinin sadece kanunları uygulamakla kalmayıp, aynı zamanda vicdanla hükmetme gerekliliğine vurgu yaptı. Aydoğdu, mezun olan polislere seslenerek, "Bu meslek, milletin gönlünde iz bırakmaktır. Kıyafetiniz kumaştan olabilir, mesuliyetiniz kalbinizde ve vicdanınızda olacaktır." dedi.

Adaletin Temsilcileri Olacaksınız

Ayrıca, polis adaylarının omuzlarındaki armanın sadece rütbe değil, aynı zamanda adalet ve şefkatin nişanesi olduğunu belirten Aydoğdu, “Yolunuz, adaletin yolu olacak. Öfkeye değil, sevgiye öncelik vereceksiniz.” ifadelerini kullandı.

Mesleğin Onuru ve Sorumluluğu

Erzincan POMEM Müdür Vekili Yafez Urgancı, mezuniyetin, kökleri 180 yıl öncesine dayanan Türk Polis Teşkilatı'na katılan gençlerin gururunu paylaştıkları bir an olduğunu belirtti. Urgancı, “Bu meslekte, insanlara yardım ederek devletin varlığına katkı sunmayı öğrendiniz.” şeklinde konuştu.

Mezuniyet Coşkusu

Mezuniyet töreninin sonunda, dönem birincisi yaş kütüğüne plaket çaktı ve dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri ve hediyeler verildi. 449 polis adayı, hep birlikte kep atmanın mutluluğunu yaşadı.

Törene; 3. Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ve polis adaylarının aileleri katıldı.

Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 449 polis adayı yemin...

Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 449 polis adayı yemin etti.

Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 449 polis adayı yemin...

Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 449 polis adayı yemin etti.

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