Erzincan'da 8 Derslikli Anaokulu İçin Protokol İmzalandı

İnönü Mahallesi'ne yapılacak okul sabahçı-öğlenci sistemiyle 400 çocuğa hizmet verecek

Erzincan Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve hayırsever iş insanı arasında kentte yapılacak 8 derslikli anaokulu için protokol imzalandı.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen imza törenine, Vali Hamza Aydoğdu, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, 20, 21 ve 22'nci dönem Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve oğlu iş insanı İhsan Karakaya katıldı.

İnönü Mahallesi'nde yapılması planlanan anaokulunda ikili eğitim sistemiyle toplam 400 öğrenciye eğitim imkanı sunulacak.

Vali Aydoğdu, törende eğitimin yalnızca akademik kazanımlardan ibaret olmadığını, aynı zamanda bir karakter ve ahlak inşası olduğunu vurguladı.

Aydoğdu, kentin çocuklarının kültürüne, medeniyetine ve tarihine bağlı olduğunu belirterek yetenek taramasında Erzincan'ın Türkiye birincisi olduğunu, okul sporlarına katılımda yüzde 96 ile yine Türkiye birincisi olduğunu ve akademik başarıda da ilin ülke genelinde önde gelen illerden biri olduğunu ifade etti.

Vali Aydoğdu, eğitime erişimin hızlanmasının ve altyapının iyileştirilmesinin başarıdaki en önemli etkenler olduğunu kaydetti ve bu nedenle Tevhit Karakaya ile oğlu İhsan Karakaya'nın yapacağı 8 derslikli anaokulu protokolünün il için önemli olduğunu söyledi.

Okulun sabahçı ve öğlenci sistemiyle hizmet verdiğinde toplam 400 öğrenciye hitap edeceği belirtildi. Törende ayrıca anaokullarının yaygınlaştırılmasının hem Erzincan hem de gelecek nesiller açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekildi; ilgili yaşların çocukların karakter ve kişiliğinin geliştiği dönemler olduğu vurgulandı.

Erzincan Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile hayırsever iş insanı arasında kentte anaokulu inşa edilmesi amacıyla protokol imzalandı. Valilik toplantı salonunda düzenlenen protokol imza törenine, Vali Hamza Aydoğdu (sağ 2), İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal (sağ 1), 20, 21 ve 22'nci dönem Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya (sol 2) ve oğlu iş insanı İhsan Karakaya (sol 1) katıldı.