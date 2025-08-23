Erzincan'da AFAD gönüllüsü kros motosikletiyle mahsur kuzuyu kurtardı

Kuzuyu sırtına bağlayıp sürüsüne ulaştırdı

Erzincan'da AFAD gönüllüsü ve kros motosiklet tutkunu Recep Sulu, sürüsünden ayrı düşerek çukurda mahsur kalan kuzuyu motosikletiyle çobana ulaştırdı.

Olay, Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi civarında, 2 bin 800 rakımlı Uzunçayır Yaylası'nda gezinti yapan Sulu ile Canser Atila'nın dikkati sayesinde meydana geldi.

Çukura düşmüş ve bitkin halde bulunan kuzuyu çıkaran ekip, kuzuyu eliyle su içirdi. Sulu, kuzuyu sırtına iple bağlayarak motosikletiyle koyun sürüsünü aramaya başladı.

İki saatlik arama sonunda koyun sürüsüne ulaşan Sulu, motosikletiyle taşıdığı kuzuyu çobana teslim etti.

Recep Sulu konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "Bugün de Ergan Dağı Kayak Merkezinin arka taraflarında bulunan Uzunçayır Yaylası’na geldik. Burayı gezerken çukura düşmüş kuzuya denk geldik. Çok yorulmuş. Çıkardık çukurdan. Kimi zaman sırtımızda kimi zaman motorumuzun üzerinde getirdik yaylacı arkadaşlara teslim ettik. Aynı zamanda AFAD gönüllüsüyüz. İşimizi severek yapıyoruz."

Koyun sürüsünün çobanı ise Sulu ve Atila'ya teşekkürlerini iletti.