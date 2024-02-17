Erzincan’da altın madeni faciası! Çevre izin ve lisansı iptal! Bakan Bayraktar: 12 katlı apartman yüksekliğinde toprak yığılması

BAYRAKTAR: MADEN FACİASI İLE İLGİLİ SON DURUM AÇIKLANDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'daki altın madeninde yaşanan facia hakkında basın toplantısı düzenledi. Heyelan sonucu kayıp olan 9 işçinin bulunması için yoğun bir çalışma sürdürüldüğünü belirtti.

ÇEVRE VE LİSANS BELGESİ İPTAL EDİLDİ





Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, maden ocağının çevre izin ve lisans belgesinin iptal edildiği açıklandı. Heyelanın ardından yaşanan çevresel riskler nedeniyle bu kararın alındığı kaydedildi.

BAYRAKTAR'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI

Heyelan sonucu 9 işçinin kayıp olduğunu belirten Bakan Bayraktar, 6 işçinin dere yatağına, 3 işçinin ise manganez ocağına gömüldüğünü ifade etti.

Toprak yığınının 35 metre yüksekliğinde olduğunu ve ciddi bir heyelan riski bulunduğunu vurgulayan Bayraktar, sahanın stabil olduğunu belirtti.

Yoğun bir çalışma sürdürüldüğünü ve her gün farklı lokasyonlardan ölçüm alındığını ifade eden Bayraktar, suda halk sağlığına zarar verecek bir durumun olmadığını belirtti.

Maden ocağındaki üretim faaliyetlerinin durdurulduğunu ve toprağın kaldırılması için çalışmaların devam ettiğini aktaran Bayraktar, manganez ocağındaki arama çalışmalarının yoğunlaştırıldığını ifade etti.