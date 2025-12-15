DOLAR
Eskişehir'de Kurye Motosikletiyle Boza İkram Etti

Eskişehir'de yemek dağıtımı yapan kurye, motosikletinde taşıdığı sıcak bozayı karton bardaklarla yayalara ve sürücülere dağıtarak takdir topladı; anlar kask kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 09:31
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 09:31
Eskişehir'de yemek dağıtımı yapan bir kurye, motosikletine yerleştirdiği bir şişe sıcak bozayı karton bardaklarla çevresindeki yaya ve diğer sürücülere ikram etti.

Soğuk kış günlerinde kuryenin yaptığı sürpriz ikram karşısında vatandaşlar şaşkınlık ve memnuniyetlerini dile getirerek teşekkür etti. İkram, cadde ve sokaklarda hem kurye için hem de vatandaşlar arasında olumlu tepkiler topladı.

Görüntüler Kask Kamerasına Yansıdı

Yaşananlar ve vatandaşların bozaya yönelik olumlu tepkileri, kuryenin kask kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, kurye işine devam ederken çevresine ikramda bulunuyor ve aldığı teşekkürler dikkat çekiyor.

Bu jest, meslek hayatının yoğunluğunda küçük ama sıcak bir paylaşım olarak öne çıktı ve kuryenin çevresinden takdir almasına neden oldu.

