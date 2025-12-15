DOLAR
42,69 -0,03%
EURO
50,12 0,03%
ALTIN
5.963,33 -1,11%
BITCOIN
3.824.571,11 -1,04%

Hatay'da Balkondan Düşen Yaşlı Adam İtfaiye Operasyonuyla Kurtarıldı

Hatay İskenderun'da balkondan düşerek yaralanan ve kapısı kilitli evde mahsur kalan yaşlı adam, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 09:33
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 09:38
Hatay'da Balkondan Düşen Yaşlı Adam İtfaiye Operasyonuyla Kurtarıldı

Hatay'da Balkondan Düşen Yaşlı Adam İtfaiye Operasyonuyla Kurtarıldı

İskenderun'da kapısı kilitli evde mahsur kaldı

Hatay’ın İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi Şehit İlker Acar Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın 4’üncü katında yaşayan yaşlı bir adam, evinin balkon kısmında düşerek yaralandı.

Kapının kilitli olması nedeniyle eve giremeyen yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından kapının açılmasının ardından evde mahsur kalan yaşlı adama 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralı vatandaş, ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

HATAY'DA YALNIZ YAŞADIĞI EVİN BALKONUNDA DÜŞEREK YARALANAN VE KAPININ KİLİTLİ OLMASIYLA MAHSUR...

HATAY'DA YALNIZ YAŞADIĞI EVİN BALKONUNDA DÜŞEREK YARALANAN VE KAPININ KİLİTLİ OLMASIYLA MAHSUR KALAN YAŞLI ADAM, İTFAİYENİN OPERASYONUYLA KURTARILDI.

HATAY'DA YALNIZ YAŞADIĞI EVİN BALKONUNDA DÜŞEREK YARALANAN VE KAPININ KİLİTLİ OLMASIYLA MAHSUR...

İLGİLİ HABERLER

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hatay'da Balkondan Düşen Yaşlı Adam İtfaiye Operasyonuyla Kurtarıldı
2
Erzurum Karayazı'da Kurt Alarmı: Sürüler Merkez Mahallelere İndi
3
Sarıkamış'ta Kayak Sezonu 17 Aralık 2025'te Açılıyor
4
Aydın Nazilli'de Ağaca Çarpan Sürücü İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
5
Çanakkaleli Balıkçılar Sezondan Memnun: İstavrit Akını Ocak Ortası Bekleniyor
6
Esenyurt'ta 21 Yaşındaki Muhammed Yıldız Öldü: Aile 'Sahte Alkol' İddiası

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor