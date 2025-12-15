Sultangazi'de Ailelerin Karıştığı Kavga: 2 Yaralı

Uğur Mumcu Mahallesi'nde gece yarısı arbede

Olay, önceki gece saat 23.30 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, seyir halinde olan bir sürücü ile alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmaya ailelerin de dahil olmasıyla mahalle adeta savaş alanına döndü; taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

Olayı endişeyle izleyen mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kameralarına yansıyan arbede sırasında 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldıkları bildirildi.

Görev yapan bir kadın polis memurunun, yaralı ve alkollü olduğu iddia edilen şahsı sakinleştirmeye çalıştığı da görüntülere yansıdı.

Polis ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemleri alırken, kavgaya karıştığı belirlenen bazı kişiler ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

SULTANGAZİ'DE ALKOLLÜ OLDUĞU İDDİA EDİLEN BİR ŞAHIS İLE SÜRÜCÜ ARASINDA ÇIKAN TARTIŞMA AİLELERİN DE KATILDIĞI TEKME VE YUMRUKLU KAVGAYA DÖNÜŞTÜ. 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI OLAY ANI ANBEAN CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.